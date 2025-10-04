Die Samstagsspiele der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky

Alle Spiele der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Am heutigen Samstag die Spiele Austria Wien – Blau-Weiß Linz, GAK – WAC und SV Ried – WSG Tirol

Sky-Experte am Samstag: Werner Gregoritsch

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Duell Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am heutigen Samstag trifft Austria Wien auf Blau-Weiß Linz. Die Veilchen konnten mit dem 3:1-Erfolg im Wiener Derby das vierte Spiel in Serie gewinnen und wollen diesen Lauf fortsetzen. Die Linzer setzten sich am vergangenen Spieltag dank Rückkehrer Ronivaldo gegen Altach durch und gaben damit den vorletzten Tabellenplatz an den LASK ab. Ob es ihnen gelingt, die Siegesserie der Wiener zu beenden, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Schlusslicht GAK den WAC. Die Grazer sind weiterhin auf der Jagd nach dem ersten Saisonsieg, während der WAC den dritten Tabellenplatz verteidigen will. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel empfängt Aufsteiger Ried die WSG Tirol. Für die Rieder zählt jeder Punkt, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Die Tiroler sind nach ihrem starken Saisonstart seit dem zweiten Spieltag sieglos und wollen gegen Ried endlich wieder einen vollen Erfolg einfahren. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Werner Gregoritsch mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 4. Oktober 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Oberbank Ried – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Werner Gregoritsch

Bild: GEPA