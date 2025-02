Die Samstagsspiele der Premier League heute live auf Sky Sport

Crystal Palace und Oliver Glasner sind am heutigen Samstag bei Fulham zu Gast

Insgesamt überträgt Sky Sport von Mittwoch bis Sonntag acht Begegnungen der Premier League live, alle weiteren Partien zeitversetzt in voller Länge

Streame die Premier League live mit dem Sky X-Traumpass!

Premier League live: Chelsea gegen Aston Villa am heutigen Samstagabend

Insgesamt überträgt Sky Sport von Mittwoch bis Sonntag acht Premier League Partien live, alle weiteren Partien zeitversetzt in voller Länge. Weitere Höhepunkte des 26. Spieltags sind zwei direkte Duelle um die internationalen Plätze zwischen Aston Villa und dem FC Chelsea am heutigen Samstagabend ab 18:20 Uhr sowie zwischen Newcastle United und Nottingham Forest am Sonntagnachmittag ab 14:50 Uhr. Oliver Glasner und Crystal Palace sind heute im kleinen London-Derby ab 15:50 Uhr bei Fulham zu Gast.

Die Premier League heute live bei Sky Sport

Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport PL

15:50 Uhr: FC Arsenal – West Ham United live auf Sky Sport PL

15:50 Uhr: FC Fulham – Crystal Palace live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Aston Villa – FC Chelsea live auf Sky Sport PL

Bild: Imago