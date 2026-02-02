Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: LASK

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit Sky X unkompliziert den besten Livesport streamen) in die Frühjahrssaison 2026!

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den LASK, zusammengestellt von Sky-Reporter Roland Streinz.

Transfers

Zugänge: Xavier Mbuyamba (FC Volendam/NED)

Abgänge: Lenny Pintor (Eyüpsor/TÜR)

Vorbereitung

Seit der Rückkehr von Didi Kühbauer zum LASK haben die Linzer noch nie ein Pflichtspiel verloren und nur einmal Unentschieden gespielt. Bei diesem Rekordlauf kam die Winterpause fast ein wenig ungelegen, aber: Die Linzer haben zum Frühjahrs-Auftakt im Cup-Viertelfinale dort weiter gemacht, wo sie im Herbst aufgehört haben. Mit einem Sieg in einem packenden Derby-Duell mit Blau-Weiß Linz. Im Halbfinale Anfang März wartet für Cup-Titelverteidiger Kühbauer im Innviertel die SV Ried. Im Winter-Transferfenster hat sich beim LASK nicht allzu viel getan, was als durchaus gutes Zeichen zu werten ist. Es kann sich bis zum Ende des Transferfensters am 6. Februar noch (vor allem abgangsseitig) etwas tun. Das einzige Puzzleteil, das dem Kader aus meiner Sicht noch fehlen würde, ist eine klassische „Holding 6“, ein großer Sechser, mit Defensiv-Kernkompetenz.

Kader

24,7 Jahre im Schnitt bei 27 Spielern (lt. Transfermarkt)

„Rising Stars“

Lukas Jungwirth, das LASK-Tormann-Eigengewächs, passt perfekt in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Tobias Lawal. Auch der Innenverteidiger Joao Tornich, der im Sommer verspätet zum LASK gestoßen ist, hat von Anfang an überzeugen können. Sasa Kalajdzic dürfte nach seiner langen Verletzungshistorie nun auch wieder Vertrauen in seinen Körper gewonnen haben. Wer weiß: Vielleicht springt er mit ansprechenden Leistungen noch auf Ralf Rangnicks WM-Zug auf.

„Ankick“-Tipps

Im Grunde oben genannte: Im Tor Jungwirth, wer regelmäßig Punkte sammeln möchte, der unangefochtene Einser beim LASK. Joao Tornich ist eine Bank in der Innenverteidigung und Kalajdzic könnte auch noch einmal voll durchstarten.

Mögliche Startelf

Spielanlage

Der LASK spielt in einem sehr variablen 3-4-3 System. Bei Gegner-Ballbesitz lässt sich einer oder beide Wingbacks eine Etappe zurückfallen, dann kann es durchaus eine 5er-Kette werden. In der Offensive hat Kühbauer die Qual der Wahl: Mit Entrup, Adeniran, Usor, Danek und Kalajdzic sind Spieler mit sehr hoher Individueller Klasse im Kader. Egal wer von ihnen in der Startelf steht: Der Trainer kann von der Bank bei Bedarf hochwertig nachlegen. Insgesamt ist Kühbauer ein gepflegtes Spiel mit dem Ball wichtig, er will keine ausschließliche Pressing-Maschinerie. Wenn sich Umschaltmomente ergeben, soll schnelles, vertikales Spiel die Gegner unter Druck setzen. Dafür benötigt es eine entsprechende Fitness der Spieler als Grundvoraussetzung. Ist diese nicht gegeben, wie beispielsweise bei Kalajdzic nach seiner langen Verletzungshistorie im Herbst, ist man nicht in der Startelf.

Prognose

Der LASK hat sich durch den Trainerwechsel zu Kühbauer in Rekordzeit Stabilität und Selbstvertrauen holen können. Nach einem sagenhaften sportlichen Turnaround ist es nun sogar angerichtet, in dieser Saison einen Titel holen zu können, im besten Fall sogar das Double. Das ist den Linzern das erste und einzige Mal in der Saison 1964/65 gelungen. Seitdem gab es keine Trophäen mehr in der Bundesliga. Ich tippe, dass Kühbauer und der LASK in zumindest einem Bewerb ganz oben stehen werden.

Tipp Endplatzierung

ÖFB-Cupsieger und in der Liga Zweiter.