Die Sky-Frühjahrsvorschau 2026: TSV Hartberg

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den TSV Hartberg, zusammengestellt von Sky-Reporterin Kimberly Budinsky.

Transfers

Zugänge

Konstantin SCHOPP (Leihe 1. FSV Mainz 05) Luca PAZOUREK (Leihe Wiener Austria)

Abgänge

Patrik MIJIC (Leihe mit Kaufoption AE Kifisia) Dominik PROKOP (FK Željezničar Sarajevo) Björn HARDLEY (FC Dordrecht)

Vorbereitung

Top

Hartberg sorgt auch in dieser Saison für positive Überraschungen und startet von Rang vier aus ins Frühjahr. Entsprechend stabil präsentiert sich die Stimmungslage bei den Oststeirern. Im Gespräch mit Sky äußert sich Manfred Schmid zufrieden über die Wintervorbereitung: „Die Mannschaft ist gut drauf und hat einen weiteren großen Entwicklungsschritt gemacht. Wir konnten da ansetzen, wo wir im Herbst aufgehört haben“. Personell kann der Cheftrainer nahezu aus dem Vollen schöpfen: Abgesehen von Paul Komposch stehen alle Spieler zur Verfügung, der Kader geht ohne weitere Verletzungen in die entscheidende Phase der Saison. Grundlage für den Erfolg der Hartberger bleibt eine intakte Kabine, die durch eine klare Transferpolitik unter dem Motto „klein, aber fein“ unterstützt wird: Der Klub trennt sich von unzufriedenen Spielern und ergänzt den Kader gezielt mit jungen, österreichischen Talenten.

Flop

Paul Komposch ist im Sonner unter schwierigen Vorzeichen in die neue Saison gestartet. Nach unterschiedlichen Auffassungen zwischen Spieler, Berater und Verein hinsichtlich der Optionsziehung zog sich der 24-jährige Innenverteidiger in der Sommervorbereitung einen Kreuzbandriss zu. Zwar befindet sich Komposch mittlerweile im Aufbautraining mit den Physiotherapeuten, vor März ist mit einer Rückkehr auf den Platz jedoch nicht zu rechnen.

Fakt ist: Hartberg muss in den vergangenen Monaten auf einen seiner talentiertesten Defensivspieler verzichten. Parallel dazu bemühen sich die Oststeirer um eine Vertragsverlängerung – das aktuelle Arbeitspapier läuft im Sommer aus –, eine Einigung steht bislang allerdings noch aus. Für beide Seiten bleibt zu hoffen, dass Komposch nach seiner Verletzung rasch wieder in den Spielbetrieb zurückkehrt und sich auch abseits des Rasens eine Lösung finden lässt.

Durchschnittsalter Kader

23,6 Jahre

Kadergröße

30 Spieler

„Ankick“-Tipps

Elias Havel

Tom Ritzy Hülsmann

Youba Diarra

Benjamin Markus

Jed Drew

Luca Pazourek

Mögliche Startelf

Spielanlage

In der Herbstsaison gelingt es Manfred Schmid, aus einer jungen, neu formierten Mannschaft eine funktionierende Einheit zu entwickeln. Der TSV lebt sichtbar vom Zusammenhalt, der von Führungsspielern wie Jürgen Heil und Tobias Kainz vorgelebt wird. Auch Sommerneuzugang Lukas Spendlhofer fügt sich nahtlos in dieses Gefüge ein. Der 32-jährige Innenverteidiger etablierte sich im Herbst als Fixpunkt in der Defensive der Oststeirer und ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Unreife Phasen, in denen Hartberg in der Nachspielzeit Punkte liegen gelassen hat, treten im Verlauf des Herbstes zunehmend in den Hintergrund. In den letzten Runden zeigt sich das Team deutlich stabiler – insbesondere im neuen, eigenen Stadion. Die Spielanlage präsentiert sich defensiv kompakt und klar auf den jeweiligen Gegner ausgerichtet, während nach vorne hin individuelle Qualität für Akzente sorgt.

Ein herausragendes Beispiel dafür ist Elias Havel, der sich mit seinen Leistungen erneut in den erweiterten Kreis des Nationalteams spielt – nach Maximilian Entrup bereits der zweite Spieler des TSV mit dieser Auszeichnung. Setzt der Angreifer seinen positiven Trend fort und baut seine Trefferbilanz weiter aus, wird er nicht nur zur zentralen Stütze für die Hartberger, die für das Frühjahr eine Kaufoption vom LASK im unteren sechsstelligen Bereich besitzen, sondern rückt auch verstärkt in den Fokus von Teamchef Ralf Rangnick. Die WM rückt näher – und Hartberg stellt einmal mehr einen ernstzunehmenden Kandidaten.

Hartberg sorgt damit auch in dieser Saison erneut für positive Überraschungen. Ob der Einzug in die Top 6 zum dritten Mal gelingt, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Die Ausgangslage vor dem Frühjahr ist jedenfalls vielversprechend: In die letzten fünf Spiele vor der Punkteteilung startet der TSV von Rang vier – mitten im Kampf um die Meistergruppe.

Prognose Vereinsredakteurin

Zu Beginn der Saison noch als Abstiegskandidat gehandelt, haben Manfred Schmid und sein Team alle Kritiker verstummen lassen. Hartberg präsentiert sich erneut als Überraschungsteam und startet von Rang vier aus in die Frühjahrssaison. Wären die zahlreichen Punktverluste in den Nachspielzeiten ausgeblieben, wäre der TSV Hartberg sogar Tabellenführer.

Aus einer neu formierten Mannschaft ist ein funktionierendes Teamgefüge entstanden, das größtenteils zusammengeblieben ist – und dem weiterhin einiges zuzutrauen ist. Der Einzug in die Top 6 zum dritten Mal in Folge ist damit kein Traum, sondern ein realistisches Ziel in greifbarer Nähe.

Entscheidend werden die kommenden fünf Runden. Hartberg geht ohne Cup, dafür aber mit einem echten Kracher in die Frühjahrssaison: Auswärts gegen Rapid – ein perfekter Gradmesser in der heißen Phase vor der Punkteteilung. Danach zählt es endgültig: Drei der fünf verbleibenden Spiele finden zu Hause statt und sind im Kampf um wichtige Punkte von besonderer Bedeutung.

Spielplan (bis Runde 22)

Runde 18: Rapid (auswärts)

Runde 19: Altach (heim)

Runde 20: GAK (heim)

Runde 21: Salzburg (auswärts)

Runde 22: Blau-Weiß Linz (heim)

Tipp Vereinsredakteurin Endplatzierung

Platz 5 bis 7

Bild: GEPA