Die Sky-Frühjahrsvorschau: LASK

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum LASK, zusammengestellt von Sky-Reporter Roland Streinz.

Transfers

Zugänge: Husein Balic (Leihe bis Sommer zum SCR Altach), Moses Usor (Slavia Prag/Leihe mit Kaufoption), Maksym Talovierov (Slavia Prag/Leihe), Jovan Lukic (FK Cukaricki): Er wurde an den portugiesischen Zweitligisten SC União Torreense verliehen, damit er dort Spielpraxis sammeln kann.

Abgänge: Filip Twardzik (leihweise zu Spartak Trnava), Nikolas Polster (leihweise zu Vorwärts Steyr)

„Rising Stars“

Interessante Personalien, die beim LASK im Winter dazukamen: Beide von Slavia Prag: Moses Usor, ein rechter, offensiver Flügelspieler mit Potential. Einer der noch jung aber mit sehr viel Qualität ausgestattet ist. Der Ukrainer Maksym Talovierov verleiht mit seinen 1,95 Metern dem Team in der Defensive noch zusätzlich Größe. Er kann in der IV als auch als 6er agieren. Speziell Robert Zulj wird mit einer vollen Vorbereitung in den Beinen einen weiteren Schritt nach vor machen und so seine Qualitäten noch besser ausspielen können.

Spielanlage

Kontrollierte Offensive, kein permanentes Balljagen mehr, das hat der Trainer samt seinem Team schon im Herbst gezeigt. Immer wieder auch gepflegte Ballbesitzphasen, ein kontrollierter Kick mit Offensivpower, ohne die Abwehr zu vernachlässigen. Die bevorzugte Grundausrichtung ist ein 4-2-3-1.

Mögliche Startelf

Prognose VR

Der LASK wird in diesem Jahr mit dem Erreichen der Meistergruppe das nicht allzu hoch gegriffene Saisonziel problemlos erreichen. Ein internationaler Startplatz ist damit in Reichweite. Nach der Punkteteilung wird es, wie immer, ein enges Rennen um die Spitzenplätze. Salzburg spielt in einer eigenen Liga, Sturm Graz kann sich nun auf die nationalen Bewerbe konzentrieren. Wenn der LASK unerwartete Rückschläge wie im Herbst vermeiden kann (Niederlagen vs. TSV Hartberg und WSG Wattens…), wird es lange ein offener Kampf um Platz 2 werden.

Tipp Endplatzierung

Der LASK hat sich nach einer verkorksten Vorsaison stabilisieren können und ist nun, hinter Red Bull Salzburg und Sturm Graz, die dritte Kraft in der Liga. So würde ich am Ende auch die Tabellensituation einschätzen. Die neue „Raiffeisen-Arena“ auf der Linzer Gugl wird wieder eine neue Euphorie entfachen, mit Platz 3 am Ende der Saison.