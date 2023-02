Die Sky-Frühjahrsvorschau: Sturm Graz

via

via Sky Sport Austria

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga am Freitag mit dem Schlager Sturm gegen Rapid wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum SK Sturm Graz, zusammengestellt von Sky-Reporter Jörg Künne.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Arthur Okonkwo, Torhüter, per Leihe vom FC Arsenal

Bryan Teixeira, Stürmer, von SC Austria Lustenau

Abgänge:

Christopher Giuliani (SV Kapfenberg)

Vincent Trummer (SV Lafnitz)

Vesel Demaku (Leihe/Klagenfurt)

Christoph Lang (Leihe/SV Ried)

Dominik Oroz (Leih-Rückkehr/Vitesse Arnheim)

„Rising Stars“

Torhüter Okonkwo wird als Siebenhandl-Ersatz auffällig sein. Noch ist nicht bekannt, in welche Richtung…

Vorbereitung

William Böving hat die komplette Vorbereitung versäumt. Seit der letzten Bundesliga-Runde gingen vier Trainingslager über die Bühne.

Mögliche Startelf

Ersatzspieler: Siebenhandl; Geyrhofer, Schnegg, Ljubic, Teixeira, Sarkaria, Jantscher, Fuseini

Spielanlage

Situatives, aber wenn, dann mittlerweile extremes Pressing in verschiedenen Anlaufmustern. Immer besser werdende Strafraumbesetzung, spielerische Lösungen im Konterspiel. Vorne ein Knipser mit Ajeti, ein Windhund mit Emegha und ein Zauberer mit Kiteishvili.

Prognose Vereinsredakteur

Sturm ist eine internationale Truppe geworden – 12 ausländische Spieler aus 10 Nationen stehen inzwischen im Kader. Der Österreicher-Topf ist bis auf Widerruf, und der kommt wohl nicht so bald, kein Thema mehr in Graz. Der im Sommer auslaufende Vertrag mit Jörg Siebenhandl wird nicht verlängert. Mit ihm wurde ein verdienter und beliebter Goalie in die zweite Reihe gesteckt und durch einen 21jährigen Leihspieler verdrängt.

Der von Andreas Schicker zu beschreitende Grat wird nun sicher etwas schmäler: wenn die Legionärstruppe Leistung und Resultate bringt, ist alles gut. Wenn aber nicht, heisst es bald „das können Österreicher doch auch“ oder „der Siebenhandl hätt‘ den g’habt“ – Okonkwos Gegentor im Cup-1/4-Finale wird sicher eine Zeit lang in Erinnerung bleiben.

Wüthrich hat in der Winterpause seinen Vertrag bis 2025 verlängert – die Verträge der Key-Player laufen überhaupt alle über die Saison hinaus (mit Ausnahme von Hierländer, bei dem man aber täglich auf den bevorstehenden Vollzug wartet). Begonnen hat das Pflichtspieljahr der Grazer jedenfalls extraordinär: Salzburg wurde nach Elfmeterschiessen im Viertelfinale aus dem Cup geworfen.

So muss das grosse Saisonziel zumindest ein Titel sein, 2018 waren die Grazer das bis dato letzte Mal Cupsieger. Und wenn ich zumindest schreib, mein ich, dass der Rückstand auf Salzburg aktuell sechs Punkte beträgt. Und dass er vor einem Jahr (da waren vor der Winterpause zwei Partien mehr gespielt) 14 Punkte betrug.

Tipp Endplatzierung

Sturm Graz beendet die Saison auf dem zweiten Platz.