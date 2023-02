Die Sky-Frühjahrsvorschau: TSV Hartberg

via

via Sky Sport Austria

Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zum TSV Hartberg, zusammengestellt von Sky-Reporter Michael Ganhör.

Einiges los im Winter

Nach dem letzten Spiel im Jahr 2022 (1:2 Heimniederlage gegen Rapid) war klar: der TSV Hartberg überwintert mit 11 Punkten am letzten Tabellenplatz. 3 Siege, 2 Unentschieden und 11 Niederlagen – so die Bilanz von Klaus Schmidt in dieser Saison. Wenig überraschend wurde die Reißleine gezogen. Beide Parteien einigten sich auf eine Vertragsauflösung und sind im Guten auseinandergegangen. Die Trainersuche dauerte knapp über einem Monat und damit doch überraschend lange. Wobei der 1er Kandidat schnell ausgemacht war.

Es bedurfte aber mehrere Gespräche, um sich das „Ja“ von Markus Schopp zu holen. Kurz vor Weihnachten folgte dann die Einigung. Dem einstigen Erfolgstrainer der Hartberger wurden nun mehr Kompetenzen zugesprochen. Er hat nun die „Gesamtverantwortung Sport“ über und ist nun sowohl Trainer als auch Sportdirektor. Die Zusammenarbeit mit Korherr soll so aussehen wie in seiner ersten Amtszeit. Da hat Schopp auch schon in diesem Bereich (mehr als Russ und Schmidt durften) mitgestaltet. Nun ist das Ganze auch schriftlich festgehalten.

Mitte Jänner gab es mit dem Rücktritt von Rene Swete eine für die Öffentlichkeit überraschende Nachricht. Der 32-jährige hatte allerdings schon im Sommer Gedanken in diese Richtung, ließ sich zum Weitermachen überreden. Der Kapitän hatte immer wieder kleinere Wehwehchen und nicht mehr den großen Biss. Für die Verantwortlichen kam diese Nachricht also nicht ganz überraschend. Swete teilte Schopp und Korherr seine Entscheidung rund um den Jahreswechsel mit und bestritt im neuen Jahr kein einziges Training mehr. Der Verein möchte Swete im Verein behalten. Idealerweise soll er das Bindeglied zwischen Akademie (unter der Leitung von Martin Dellenbach) und Verein werden.

Transfers

Zugänge: Trainer Markus Schopp, Jürgen Lemmerer, Manuel Pfeifer (beide zurück von Lafnitz), Matthias Urlesberger (Co-Trainer), Donis Avdijaj (Leihe/Zürich), Fabian Ehmann (Horn), Ousmane Diakite (Salzburg), Dominik Prokop (Leihe mit Kaufoption/HNK Gorica), Julian Halwachs (FC Liefering), Mamadou Sangare (Leihe/Red Bull Salzburg), Patrick Gante, Jakob Knollmüller (beide Lafnitz)

Abgänge: Trainer Klaus Schmidt, Rene Swete (Karrieende), Thomas Kofler (Imst), Eylon Almog (zurück zu Maccabi Tel Aviv), Albert Ejupi (Hapoel Hadera), Patrick Gante, Jakob Knollmüller (beide Lafnitz)

Die Transferperiode darf man als gelungen bezeichnen. Die Fehler in der Kaderplanung wurden so gut es geht behoben. Die enttäuschenden Legionäre Ejupi und Almog ist man ohne finanziellen Mehraufwand losgeworden.

Das Karrierende von Kapitän Swete schmerzt natürlich. Er war mit Tadic DAS Gesicht des Vereins der vergangenen Jahre und ein wichtiger Faktor in der Kabine. In dieser Hinsicht wird es interessant zu sehen sein wie das kompensiert wird. Sportlich gesehen hat Sallinger gezeigt, dass er es draufhat, die Nr. 1 bei einem Bundesligisten zu sein.

Mit Avdijaj hat der TSV wieder einen Unterschiedsspieler. Im August um gutes Geld verkauft, jetzt per Leihe wieder retour. Die größte Schwäche hat der Trainer im zentralen Mittelfeld ausgemacht. Mit Diakitè hat man nun einen sehr talentierten Spieler bekommen, der schon in der Bundesliga und in der Schweiz gezeigt, dass er es draufhat. Der 22-jährige hatte allerdings schon zwei schwere Knieverletzungen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, wird der Verein einmal eine schöne Ablösesumme kassieren. Verhandelt wurde auch mit Turgay Gemicibasi und Klagenfurt. Gemicibasi wollte unbedingt wieder spielen und zum TSV. Die Klagenfurter haben dem aber einen Riegel vorgeschoben.

Rising Star

Hier ist natürlich Ousmane Diakité zu nennen. Der 22-Jährige hat die Klasse, das Hartberger Spiel zu bereichern. Allerdings wird er nach seinen Verletzungen noch Zeit brauchen. Es ist damit zu rechnen, dass Diakité behutsam herangeführt wird und sich seine Minuten immer weiter steigern werden.

Vorbereitung

Am 2. Jänner gab es dann das Comeback von Markus Schopp am Trainingsplatz. Sein Trainerteam wurde mit Matthias Urlesberger (bekannt als Co von Feldholer) erweitert.

Schopp war wichtig, dass jeder Spieler von Anfang an um seine Rolle Bescheid weiß. So wurde auch Spielern wie Thomas Kofler mitgeteilt, dass sie keine Rolle mehr spielen werden. Auch mit den Legionären Ejupi, Paintsil und Almog (kam gar nicht mehr zurück) wird nicht mehr geplant.

Ende Jänner gab es zwei Trainingslager in Slowenien. Auf einen Aufenthalt in der Türkei wurde aufgrund des Corona Clusters im vergangenen Jahr verzichtet.

Die Aufgabe ist keine Einfache. Es gilt einer verunsicherten Mannschaft wieder Selbstvertrauen einzuimpfen. Noch dazu soll der TSV wie in der ersten Schopp-Ära wieder mit spielerischen Elementen glänzen. Der Tenor: Den Abstiegskampf nur mit Angsthasenfußball zu bestreiten sei keine Lösung und schon gar keine Garantie. Die Worte „richtige Balance“ und „richtige Lösungen finden“ werden wir aber nun wieder öfters hören.

Die personellen Experimente vom Herbst werden jedenfalls eingestellt. Karamarko ist wieder als IV vorgesehen, Horvat als 6er, Frieser und Providence als Flügel. Bei den Testspielen hat der Trainer immer fleißig durchgemischt. Eine klare Startelf ist daher noch nicht auszumachen.

Testspiele:

Hartberg – Zalaegerszegi (HUN 1): 1:2 (Tor Kriwak)

Hartberg – Amstetten 2:5 (Tore: Horvat, Kriwak)

Hartberg – SKN St. Pölten 1:1 (Tor Kriwak)

Hartberg – NK Bravo (SLO 1) 2:1 (Tore: Fadinger, Avdijaj)

Hartberg – Spartak Trnava (SVK 1) 0:3

Hartberg – St. Anna (AUT 3) 2:2 (Tore: 2x Tadic)

Mögliche Startelf

Spielanlage

Es ist der Fußball der ersten Schopp-Ära zu erwarten. Der TSV wird es also wieder spielerischer anlegen. Allerdings wird dabei wichtig sein, dass die Anzahl der Gegentore nicht in die Höhe schießt. Das war immer wieder einmal Thema unter Schopp. Das Motto aber im Abstiegskampf: Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.