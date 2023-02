Die Sky-Frühjahrsvorschau: WSG Tirol

Nach der Winterpause startet die ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele gibt es nur live auf Sky – mit dem Sky X Traumpass kannst du live dabei sein) am Freitag wieder in die Frühjahrssaison. Vor dem Auftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Frühjahrsvorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur WSG Tirol, zusammengestellt von Sky-Reporterin Lisa Perstaller.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

keine

Abgänge:

Nik Prelec verlässt die WSG nach nur gut 200 Tagen wieder und wechselt in die Serie B zu Cagliari Calcio. Sein Chef ist künftig kein geringerer als Claudio Ranieri. Prelec hat für die WSG im Herbst sechs Tore erzielt und war fester Bestandteil der ersten Elf. In sportlicher Hinsicht schmerzt der Abgang natürlich, finanziell gesehen gibt es für die WSG den nächsten „warmen Geldregen“. Über die genaue Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

„Rising Stars“

Stefan Skrbo ist nach seiner langen Verletzungspause zurück und wieder voll einsatzfähig. Der junge Tiroler hat in der Vorbereitung gezeigt, was er kann. Von ihm ist durchaus zu erwarten, dass er eine echte Verstärkung sein kann.

Der Ausdruck Rising Star trifft aber grundsätzlich auf mehrere Tiroler Akteure zu, Lukas Sulzbachers Stern ist bereits im Herbst aufgegangen, der ehemalige Rapidler wurde deshalb nach dem Ende der Herbstsaison sogar zum ÖFB-Sichtungslehrgang nach Pula eingeladen. Mit ihm ist den Tirolern ein echter Glücksgriff gelungen.

Der erst 19-jährige Stürmer Justin Forst hat in der Vorbereitung ebenfalls ordentlich aufgezeigt, hat fünf Mal getroffen und wird ganz bestimmt seine Einsatzzeiten bekommen.

Spannend sind auch die Defensivakteure Alexander Ranacher und natürlich Innenverteidiger Felix Bacher, der in den vergangenen Monaten einen riesengroßen Schritt gemacht hat und aus der WSG-Defensive nicht mehr wegzudenken ist.

Vorbereitung

Die WSG hat eine gute Vorbereitung hinter sich:

Wenig Schnee in Tirol und damit zum Teil sogar die Möglichkeit auf Rasen zu trainieren.

Keine gröberen Verletzungen, Trainer Thomas Silberberger hat zum Start ins Frühjahr die Qual der Wahl

Finalteilnahme beim Malta-Cup (2:3 Niederlage vs. SV Sandhausen)

Stefan Skrbo hatte sich in Runde 1 vs. Austria Lustenau schwer verletzt – ist wieder voll einsatzfähig

Saisonziel

Klassenerhalt. Ja. Immer noch, auch wenn die WSG Tirol aktuell auf dem fünften Tabellenplatz liegt. Und damit gute Chancen auf die Top secha hat. Natürlich möchten die Wattener gerne oben bleiben – Wer möchte das nicht? Dennoch wird in Wattens kein Druck in diese Richtung aufgebaut, die Top sechs sind trotz der guten Ausgangslage kein Soll oder gar Muss.

Mögliche Startelf/Wunschelf

Was im Herbst funktioniert hat, soll auch im Frühjahr wieder funktionieren. Die WSG hat keinen einzigen Neuzugang und nur einen Abgang, deshalb wird die Stammelf wohl nicht groß von jener aus dem Herbst abweichen. Thomas Silberberger hat einen fitten, kompletten Kader, muss nur Stürmer Nik Prelec ersetzen. Kandidaten für seinen Platz in der Startelf sind Tim Prica, Youngster Justin Forst oder auch der Argentinier Lautaro Rinaldi.

Ansonsten wird Silberberger wohl nicht viel ändern.

Spielanlage

Auch hier gilt: Was im Herbst gut funktioniert hat, wird wohl beibehalten werden. Spielidee soll grundsätzlich gegen jeden Gegner durchgezogen werden. In Ballbesitz wird man weiterhin versuchen von hinten heraus zu spielen und über einen kontinuierlichen Spielaufbau den Ball in den gegnerischen Strafraum zu tragen. Gegen den Ball sollen durch hohes und aggressives Anlaufen der schnellen Offensivspieler mehr Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte erzielt werden, sodass die bereits bekannten Stärken im Umschaltspiel noch besser zur Geltung kommen.

Prognose Vereinsredakteurin

Sechs Spiele bis zur Teilung. Vier davon gegen Mannschaften, die in der Tabelle vor der WSG liegen, genauer gesagt gegen die aktuellen Plätze eins bis vier (RBS, STU, ASK, SCR). Nur gegen die Linzer konnte die WSG im Herbst gewinnen, die Duelle gegen die anderen drei Teams gingen verloren. Die Tiroler haben aber bereits 24 Punkte auf dem Konto, liegen vier Punkte vor der dem Siebten, der Wiener Austria. Die Ausgangslage in Richtung Top sechs ist also mehr als in Ordnung. Das erste Meisterschaftsspiel bestreitet die WSG in Wolfsberg, für Silberberger ist dieses Spiel „absolut richtungsweisend: „Wenn wir das gewinnen, schütteln wir den WAC noch weiter ab und unsere direkten Verfolger, Klagenfurt und die Austria nehmen sich im direkten Duell die Punkte. Wir könnten in dem Fall dann den Vorsprung auf den Strich weiter ausbauen und das wäre halt Gold wert.“

Der Kader ist bis auf eine Ausnahme zusammengeblieben. Klar schmerzt der Abgang von Nik Prelec, aber ich glaube, dass ihn die WSG gut kompensieren kann, mit Prica (neben Sabitzer) zum Beispiel haben die Tiroler einen Stürmer im Kader, der zu Beginn der Saison schon gezeigt hat, was er kann. Hinzuzufügen ist auch, dass die Wattener es wieder einmal geschafft haben einen Spieler ablösefrei zu holen und ihn wenig später (sehr) gewinnbringend zu verkaufen. Bei Transfers hat das Duo Silberberger/Köck in der jüngeren Vergangenheit immer wieder ein goldenes Händchen und vor allem ein richtig gutes Gespür gehabt.

Tipp Endplatzierung

Ich glaube, dass die WSG in dieser Saison den Klassenerhalt bereits im März fixiert, sprich den Sprung in die Top sechs schafft und damit all ihre Ziele ein weiteres Mal deutlich übertrifft.