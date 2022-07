Die Sky-Saisonvorschau: LASK

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den LASK, zusammengestellt von Sky-Reporter Roland Streinz.



Budget

Circa 17 Millionen Euro

Saisonziel

Meistergruppe und damit verbunden ein internationaler Startplatz, damit man im neuen Zuhause auf der Linzer Gugl ab Februar wieder größere Fußballfeste feiern kann.

Vorbereitung

Top: Dietmar Kühbauer hat nun seine erste volle Vorbereitung mit dem LASK absolvieren können. Das Highlight war mit Sicherheit das letzte Vorbereitungsspiel gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit Ex-LASK-Trainer Oliver Glasner. Es wurde ein respektables 0:0 geholt, das auch gezeigt hat, dass die Abwehr des LASK sich in dieser Saison stabiler als zuletzt präsentieren wird. Im Cup wurde der Tiroler Regionalligist SC Schwaz souverän mit 9:1 besiegt. Last-Minute wurde mit Robert Zulj noch ein großer Name zurück nach Oberösterreich gelotst.

Flop: Viele Legionäre sind mittlerweile im Kader des LASK. So viele, dass auf die Gelder aus dem „Österreicher-Topf“ der Liga verzichtet wird. Das ist sicherlich auch dem Gehaltsgefüge für österreichische Qualitätsspieler geschuldet, dennoch: In den ersten Jahren nach dem Wiederaufstieg beschritt der LASK einen heimischen Weg, der auch von den Fans goutiert wurde.

Transfers

Zugänge

Robert Zulj (Al-Ittihad Kalba SC, Emirate)

Efthymios Koulouris (Atromitos Athen)

Filip Stojkovic (Rapid)

Philipp Ziereis (St. Pauli)

Marin Ljubicic (Hajduk Split)

Nemanja Celic (Darmstadt 98)

Thomas Sabitzer (Wattens) zurück von seiner Leihe

Tobias Anselm (Wattens) – mittlerweile out mit Kreuzbandriss

Abgänge

Marco Raguz, James Holland, Andreas Gruber (alle Austria Wien)

Christoph Monschein (SV Ried)

Dario Maresic (Stade Reims)

Petar Filipovic (unbekannt)

Durchschnittsalter Kader (29 Spieler): 25,9 Jahre

Rising Stars

Weiterhin: Keito Nakamura, er konnte in der Vorsaison schon immer wieder aufzeigen. Sein Potential ist noch nicht ausgeschöpft, bleibt er seiner Entwicklung treu, wird der LASK weiterhin viel Freude mit ihm haben.

Marin Ljubicic, sein Nachname bürgt in Österreich ja schon für Qualität – auch für „Ankick -Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ ein heißer Tipp!

Ljubicic ist junger, hungriger Zentrumsstürmer, auf den auch Ex-LASK-Spieler und Mannschaftskollege Lukas Grgic von Hajduk Split große Stücke hält. Im Cup gegen den SC Schwaz konnte er bereits mit einem Hattrick aufzeigen.

Interessant auch der Grieche Koulouris von Atromitos Athen. Ein Knipser, der zuvor bei einer griechischen Durchschnittmannschaft immer wieder für reichlich Scorerpunkte gut war.

Mögliche Startelf

Spielanlage

Die in den letzten Jahren vielzitierte „LASK-DNA“ wird es unter Didi Kühbauer nicht mehr geben. Situatives Pressing ja, aber nicht mehr in dieser Häufigkeit, Intensität und Höhe. Die Abwehr hat sich in der Saisonvorbereitung stabil präsentiert, außerdem sehr laufbereit und kampfstark. Die bevorzugte Grundausrichtung ist ein 4-2-3-1.

Prognose Vereinsredakteur

Der LASK hat einen sehr großen, soliden Kader. Die Zeiten, in denen die Linzer Salzburg-Jäger Nummer Eins waren, gehören nun schon länger der Vergangenheit an. Vorige Saison war man zweitweise sogar in Gefahr, an das Tabellenende zu rutschen. Dies sollte in dieser Saison nicht mehr passieren, der Kader gibt qualitativ in jedem Fall einen Platz in der Meistergruppe her.

Tipp Endplatzierung

Es wird spannend zu sehen sein, wie die Wiener Großklubs mit der internationalen Mehrfachbelastung umgehen und wie lange sie diese haben. Sturm Graz hat mittlerweile eine Mannschaft mit großer Konstanz und Salzburg ohnehin das „Meisterabo“. Daher lautet mein Tipp für diese Saison: 4. Platz für den LASK.

(Roland Streinz)