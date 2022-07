Die Sky-Saisonvorschau: Red Bull Salzburg

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Red Bull Salzburg, zusammengestellt von Sky-Reporter Gerhard Krabath.

Saisonziel



Die Zielsetzung bei den Bullen bleibt bestehen: Der Serienmeister hat den 10. Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga im Visier. Einen weiteren Erfolg im Cup nimmt der Budget-Krösus für die Titelsammlung gerne mit.

International ist es heuer im Vergleich zur Vorsaison deutlich stressfreier, denn der Platz in der Gruppenphase der Champions League ist für den österreichischen Meister wie auch in der kommenden Saison fix und das „lästige“ und vor allem nervenaufreibende Playoff fällt weg.

Matthias Jaissle (34) hat sich mit vielen Rekorden im ersten Jahr als Bundesliga-Cheftrainer gemeinsam mit der Mannschaft die Latte sehr hoch gelegt.

Nach dem historischen Erreichen der KO-Phase (Ausscheiden gegen den FC Bayern) ist es auch heuer wieder der Plan, international so weit wie möglich vorzustoßen. Die Auslosung der Gruppenphase am 25. August wird zeigen, ob es Hammer- oder doch „nur“ Europa-League-Gegner wie im Vorjahr werden.

Transfers: Zu- und Abgänge

Zugänge:

Strahinja Pavlovic (21/SER) – 7 Mio. Euro – 5-Jahresvertrag

Mit seinen 1,94 Metern ist der Innenverteidiger nicht nur körperlich eine Erscheinung, auch sein aggressives Zweikampfverhalten ist sofort ins Auge gestochen. Mit 21 Jahren hat der Linksfuß schon 20 Länderspiele für seine Heimat Serbien absolviert. Fußballerisch ist Pavlovic in der Schule von Partizan Belgrad groß geworden. AS Monaco hat ihn verpflichtet und ihn immer wieder verliehen, zuletzt im Frühjahr zum FC Basel. Er spricht gutes Englisch, hat sich rasant eingelebt und ins Team gespielt. Dennoch kalkuliert der Trainer im Herbst ein Leistungstief beim neuen Spieler ein.

Lucas Gourna-Douath (18/FRA) – 15 Mio. Euro – 5-Jahresvertrag

Aus finanzieller Sicht der Königstransfer in der Ära Red Bull. Bis zu 15 Millionen werden im Rahmen dieses Transfers von Salzburg nach St. Etienne wandern. Rekord! Dafür bekommen die Bullen den U19-Kapitän der Franzosen, der sich gegen finanziell bessere Angebote entschieden hat. Die Vereins-Philosophie inkl. Radikaler Umsetzung, Referenz-Transfers sowie die fixe Teilnahme an der Champions League sorgen mittlerweile dafür, dass solche Nachwuchs-“Kapazunder“ nach Österreich wechseln. Der defensive Mittelfeld-Spieler und potentielle Camara-Nachfolger hat schon 61 Spiele in der Ligue 1 absolviert, hat aber auch den Abstieg des Traditionsvereines nicht verhindern können. Den Spieler hatten die Bullen schon länger auf dem Radar. Der Trainer will dem Spieler dennoch Zeit geben und sprach von einer Eingewöhnungsphase bis zum Winter.

Fernando (23/BRA) – 6 Mio. Euro – 5-Jahresvertrag

Der Brasilianer, den sie seit Jahren auf dem Radar hatten, kam bereits im Mai nach Salzburg, weil bei Ex-Verein Shakhtar Donezk der Spielbetrieb eingestellt werden musste. Seither hat sich der Stürmer auf die Spielweise der Bullen einstellen können und sollte mit Speed und Wendigkeit eine Verstärkung im Angriff sein. Auch wenn er gegen Fügen im Cup glücklos agierte, hat er im Herbst in der Champions League gezeigt, dass er weiß, wie man die Kugel ins Tor schießt. Unter anderem gegen Real Madrid!

weitere Zugänge:

Amar Dedic (Leih-Ende/Wolfsberger AC)

Youba Diarra (Leih-Ende/TSV Hartberg)

Gideon Mensah (Leih-Ende/ Girondins Bordeaux)

Roko Simic, Dijon Kameri, Justin Omoregie, Samson Baidoo, Karim Konaté, Adam Steijskal, (alle Liefering)

Abgänge:

Karim Adeyemi (Dortmund)

Brenden Aaronson, Rasmus Kristensen (Leeds)

Jerome Onguéné (Frankfurt)

Zlatko Junuzovic (Co-Trainer Liefering)

Daouda Guindo (Leihe St. Gallen)

Amankwa Forson (Leihe SCR Altach)

Kilian Ludewig (Leihe Aalborg BK)

Mamadou Sangare (Leihe Zulte-Waregem)

Mögliche Aufstellung

Verletzt: Tijani (Schien- und Wadenbeinbruch, Herbst vorbei)

Eingespielte Systeme: 4-4-2 (Raute); 3-5-2

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Kader

Tormänner

Der Trainer will sich auf dieser Position noch nicht endgültig festlegen, weil Mantl sportlich im Vergleich zur Vorsaison, als er ihn trotz schwacher Trainingsleistungen nach außen immer gedeckt hat, deutlich näher an Köhn herangerückt ist. Köhn hat aber nach wie vor die Nase vorne. Er sei aktuell „der bessere Tormann für uns“. Was nicht bedeutet, dass er erneut die komplette Saison als Einser durchspielt.

Innenverteidiger

Solet ist rechts gesetzt, „wenn er im Kopf klar und stabil bleibt“. Der groß gewachsene Neuzugang Pavlovic mit aggressiver Zweikampfführung hat sofort überzeugt und könnte dazu eine Führungsrolle einnehmen.

Durch ihn gibt es neben Max Wöber einen weiteren Linksfuß für die Innenverteidigung und so könnte Wöber vermehrt auch auf der linken Außenverteidiger-Position zum Einsatz kommen. Es hat Jaissle imponiert, wie Wöber das beim Nationalteam unter Rangnick gespielt hat und auch der Spieler nimmt die Position voll an.

Piatkowski, dessen Salzburg-Zeit vor allem auch aufgrund diverser Verletzungen durchwachsen ist, gilt als Backup für die Innenverteidiger. Vallci ist auch noch da. Bei Baidoo von Liefering haben die Testspiele offenbart, dass er sich erst noch an das höhere Niveau gewöhnen muss und vorerst weiterhin beim Kooperationsverein zum Einsatz kommen wird.

Sollte mit Dreierabwehr gespielt werden, ist Bernardo, der eine schwache Vorbereitung absolviert hat, die Variante für die zentrale Position.

Außenverteidiger

Auf der rechten Seite wird van der Brempt, der im Winter als Vorgriff für den Kristensen-Abgang geholt wurde und sich ohne Druck eingewöhnen konnte, von Beginn an spielen. Der Belgier ist sportlich ähnlich wie sein Vorgänger drauf, aber deutlich introvertierter. Dahinter gibt es mit Dedic, dem die Leihe beim WAC viele Bundesliga-Minuten (aber vor allem auf der linken Seite) gebracht hat, eine Option.

Für die linke Seite gibt es den ewigen Ulmer, der eine durchwachsene Vorbereitung (später eingestiegen, kränklich) hinter sich hat und vom Alter her mittlerweile sehr deutlich aus dem Red-Bull-Rahmen fällt. Mit Wöber (siehe oben) hat sich eine tolle Alternative aufgetan. Es ist gut möglich, dass es hier einen fixen Wechsel gibt und Wöber (wie im Cup) gleich auch die Kapitänsschleife übernimmt. Es wird dann interessant, wie Ulmer das annehmen wird. Bernardo wurde in der Vorsaison als Backup für Ulmer ausprobiert: Defensiv gut, aber offensiv mit zu großer Streuung bei den Flanken und deshalb für diese Position nicht mehr wirklich vorgesehen. Guindo war im Frühjahr verletzt, konnte sich nicht mehr zeigen und wurde zwecks Spielpraxis nach St. Gallen (Trainer Zeidler) verliehen.

Mittelfeld

Für die Position vor der Abwehr ist Camara noch immer da. Die Frage ist, wie lange noch. Der Wechsel zu Leeds United hat sich zerschlagen, weil Salzburg nicht unter 35 Mio. Euro zugestimmt hat. „Mo“, der für die Verhandlungen extra freigestellt worden war, hat dabei auch gesehen, welche Gehälter in seiner Wunschliga Premier League bezahlt werden und sieht sich allein deshalb eher nicht mehr in Salzburg. Es wird intern damit geplant, dass er noch geht.

Dafür wurde mit Lucas Gourna-Douath um 15 Mio Euro ein Spieler geholt, der in den vergangenen beiden Saisonen bereits in der Ligue 1 für St. Etienne viele Spiele auf hohem absolviert hat und gleichzeitig der Kapitän der französischen U19 ist.

Erstaunlich, welche Nachwuchs-„Kapazunder“ sich mittlerweile für Salzburg und gegen finanziell deutlich potentere Vereine entscheiden. Es wird trotz all der fußballerischen Klasse eine Eingewöhnungsphase (neues Land, Spielstil, Intensität) bis Winter einkalkuliert.

Ansonsten gibt es vor allem Seiwald für die Sechser-Position. Diambou hat in der Vorbereitung zu viele Fehler gemacht und gar nicht überzeugt. „Vielleicht hat er sich zu viel Druck gemacht“, vermutet der Trainer.

Für die Achterpositionen gibt es die Einsergarnitur Seiwald und Capaldo. Kjaergaard, Bernede, Diarra und Omoregie (hauptsächlich Liefering) sind weitere Möglichkeiten.

Auf der Zehnerposition ist Sucic vorgesehen. Auch für Kjaergaard („Muss körperlich noch robuster werden, immer öfter das auch zeigen, nicht nur manchmal“) ist das eine Möglichkeit und mit Kameri wurde ein kreativer Geist vom FC Liefering hoch gezogen, der sich in der Vorbereitung gut gemacht hat. Die extreme läuferische Stärke eines Aaronson auf dieser Position bringt aber keiner der Genannten mit.

Es ist für den Trainer eine Variante, je nach Situation und Gegner (wie im Cup in der zweiten Hälfte) einen der vielen Stürmer auf diese Position zu stellen (Okafor, Fernando, Koita). Die entscheidende Frage ist, wie viel dann nach hinten durchgeht und ob das so wichtige mannschaftliche Pressingnetz darunter leidet oder gegeben bleibt.

Stürmer

Dichtes Gedränge für die Plätze in der Offensive. Okafor (bei ihm hat der Trainer ein Verkaufs-Veto eingelegt), Sesko und Fernando sind die ersten Alternativen.

Achtung: Bei Adamu ist es möglich, dass er noch einen Transfer macht. Es gibt viel Interesse für ihn. Intern sieht man ihn so, dass er in der Vorsaison schon am obersten Limit gespielt hat.

Koita braucht noch einiges an Zeit, um sein altes Leistungsvermögen zu erreichen und hat in den Tests kaum gespielt. Nicht zu vergessen: Koita hat in den vergangenen eineinhalb Jahren nur 3 Buli-Einsätze wegen seiner Dopingsperre und seiner schweren Knieverletzung absolviert. Im Hintergrund lauert mit Simic ein „Zwischenspieler“, der für Liefering schon zu stark ist und bei Salzburg noch auf Einsätze warten muss. Wenn alle Stürmer bleiben, könnte bei ihm noch eine Leihe passieren.

Benjamin Sesko dürfte in dieser Saison ein heißer Kandidat auf die Torjägerkrone in der ADMIRAL Bundesliga sein. Der Slowene machte in der Vorbereitung mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und sollte den Stammplatz von Karim Adeyemi übernehmen.

Fazit

Die intern gestellte Frage, wer die zwei Mentalitätsspieler Aaronson und Kristensen ersetzen soll, wird zur Gänze erst in den kommenden Wochen und Monaten beantwortet werden. Kristensen war in der Kabine ganz wichtig und auf dem Feld mit seinem Einsatz und seiner Körperlichkeit ein echter Leader. In den Testspielen ist aufgefallen, dass speziell bei Rückständen noch keiner so recht das Heft in die Hand genommen hat. „Und Aaronson hatte zwar mit dem Ball nicht die besten Werte (Tore, Assists) aber gegen den Ball war er europaweit einer der besten Zehner was Analysen in Sachen Laufstärke und Anlaufen zeigen“, sagt Jaissle, der also auf der Suche nach neuen „Leadertypen“ ist.

Capaldo wäre vom Spielstil her einer, aber da steht die Sprachbarriere im Raum. Seiwald ist vom Typ her introvertiert, muss auch lauter werden. Pavlovic könnte der sein, der mit seiner aggressiven Spielweise vorangeht. „Und mit seinem perfekten Englisch passt es auch von der Sprache her.“ Fernando kann nicht einen Brocken Englisch und ist nur über Dolmetsch Ratinho sprachlich zu erreichen. Max Wöber ist einer, der in Sachen Kommunikation und auch Leistung voran geht. Vielleicht explodiert einer, den wir noch gar nicht auf der Rechung haben. Spannend!

Interessant wird auch, wie die Entwicklung bei Shooting Stars wie Seiwald und Sucic weitergeht. Sie haben sich selbst die Latte mit ihren Leistungen sehr hoch gelegt und im kommenden Jahr wird die Bestätigung erwartet.

Eines ist klar: das Red-Bull-Spielsystem läuft nur dann wie geschmiert, wenn mannschaftlich auf dem Feld ein Rädchen ins andere greift.

Jaissle: „Es wird insgesamt in der Liga sicher enger werden. Das sage ich nicht nur medial, so denke ich auch. Es hat in der Vorsaison mit den vielen Siegen zu Saisonbeginn eine Dynamik aufgenommen, oft war es aber viel knapper, als es aussah. Ich war immer fertig nach den Spielen. Die Trainer von Rapid und Austria sind mit ihren teils spannenden Transfers zufrieden. Sturm, das uns von den Mustern und der Spielweise ohnehin eins-zu-eins kopiert, ist auch stärker und stabiler.“ Jaissle startet in sein zweites Jahr in Salzburg, und das, obwohl nach der tollen UCL-Saison viele internationale Angebote da waren. Nicht nur aus Deutschland. „Ich war selbst überrascht, wie breit gefächert das war.“ Ein Abgang war für ihn (noch) kein Thema.