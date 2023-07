Die Sky-Saisonvorschau: Red Bull Salzburg

Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass unkompliziert den besten Livesport streamen)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über Meister Red Bull Salzburg, zusammengestellt von Vereinsredakteur Gerhard Krabath.



Budget: 80 Millionen Euro

Saisonziel

Meistertitel und Cupsieger, international so weit wie möglich kommen.

Vorbereitung

Zahlreiche Lieferinger Jungspunde durften sich in der Vorbereitung zeigen, weil viele der Teamspieler aufgrund der Verpflichtungen für ihre Länder erst verspätet eingestiegen sind.

Mit Köhn (Monaco) und Okafor (Milan) haben zwei weitere Stammkräfte den Verein erst im Juli verlassen. Für die größten Schlagzeilen sorgte die Veröffentlichung des Abgangs von Erfolgs-Sportchef Christoph Freund, der am 1. September zum FC Bayern München wechselt.

Transfers

Zugänge: Terzic (LV/Fiorentina), Bidstrup (DMF/Nordsjaelland), Ratkov (ST/Topola), Nene (ST/zuletzt Leihe Westerlo), Schlager (TW/LASK), Mantl (TW/Aalborg), Krumrey (TW/Liefering), Diambou (DMF/zuletzt Leihe FC Luzern), Simic (ST/zuletzt Leihe FC Zürich), Piatkowski (IV/zuletzt Leihe Gent)

Abgänge: Köhn (TW/AS Monaco), Seiwald (MF/RB Leipzig), Sesko (ST/RB Leipzig), Okafor (ST/AC Milan), Adamu (ST/SC Freiburg), Stejskal (TW/WSG Tirol), Walke (TW/Karriereende), Onguéné (IV/Eintracht Frankfurt), van der Brempt (RV/Leihe zum HSV), Bernede (ZMF/fix zu Lausanne Sport), Ibertsberger (LV/Leihe zum WAC), Ludewig (RV/Leihe zu 1860 München)

Durchschnittsalter Kader + Kadergröße: 21,5 Jahre / 33 Spieler

Einkaufs-Tipp für „Ankick“: Karim Konaté

Mögliche Startelf

Ersatz: Mantl, Krumrey; Terzic, Guindo, Piatkowski, Baidoo, Okoh, Wallner; Bidstrup, Tijani, Diambou, Yeo, Omoregie, Gloukh, Sucic, Kameri; Fernando, Koita, Simic;

Spielanlage

Salzburg bleibt seinen Prinzipien wie gehabt treu: Offensive, aktive Spielweise mit dem seit Jahren von der Jugend bis zur ersten Mannschaft eingespielten Pressing/Gegenpressing. Diese durchgängige und täglich umgesetzte Erfolgsstrategie hat schließlich zu 10 Meistertiteln in Serie geführt. Auf dem Platz wird alles von erneut sehr jungen Spielern, denen Salzburg als Sprungbrett in eine größere Liga dient, ausgeführt. Unter Matthias Jaissle (35), der als erster Trainer in der Ära Red Bull in eine dritte Saison geht, hat sich ein 4-4-2-System mit Mittelfeld-Raute etabliert.

Prognose

Obwohl Salzburg in der Vorsaison deutlich mehr gefordert wurde, bleiben die Bullen auch heuer wieder sportlich das Maß der Dinge. Daran wird selbst der überraschende Abgang von Erfolgs-Sportchef Christoph Freund (ab 1. September zum FC Bayern München) nichts ändern. Zu stabil ist das seit Jahren eingeschliffene Erfolgsmodell der Bullen, die mittlerweile Halb-Jahr für Halb-Jahr Millionen durch Spielerverkäufe scheffeln und sich so finanziell immer mehr von der nationalen Konkurrenz entfernen.

Ein Bruchteil der eingenommen Gelder wurde wieder in externe Zugänge (Ratkov, Bidstrup, Terzic) investiert, dazu kommen Spieler wie Stürmer Karim Konaté, die in der eigenen Spielidee ausgebildet wurden und durch vermehrte Spielzeit vor dem ganz großen Durchbruch stehen.

Tipp Endplatzierung: 1.