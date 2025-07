Die Sky-Saisonvorschau: TSV Hartberg

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den TSV Hartberg, zusammengestellt von Sky-Reporterin und Vereinsredakteurin Kimberly Budinsky.

Transfers

Zugänge

Paul BRATSCHKO (SC Weiz)

Ammar HELAC (SCR Altach)

Lukas SPENDLHOFER (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Julian GÖLLES (BW Linz)

Habib Anas COULIBALY (Vereinslos)

Tom Ritzy HÜLSMANN (FC Bayern II)

Dominik VINCZE (Leihe SK Rapid)

Elias HAVEL (Leihe LASK)

Maximilian HENNIG (Leihe FC Bayern II)

Jonas KARNER (Leihende Sturm Graz II)

Julian HALWACHS (Leihende ASK Voitsberg)

Abgänge

Donis AVDIJAJ (Wolfsberger AC)

Raphael SALLINGER (Hibernians FC)

Manuel PFEIFER (TSV 1860 München)

Mateo KARAMATIC (Al-Nasr SC)

Michael HUTTER (SV Oberwart)

Sandro SCHENDL (SV Oberwart)

Nelson AMADIN (FC Emmen)

Leihende

Furkan DEMIR (SK Rapid)

Justin OMOREGIE (FC Red Bull Salzburg)

Muharem HUSKOVIC (Austria Wien > BW Linz)

Raphael HOFER (Red Bull Salzburg > NS Mura)

Youba DIARRA (FC Cadiz > nun fix verpflichtet)

Vorbereitung

TOP

Nach vielen Jahren Durststrecke ist es nun endlich so weit: Das Stadion des TSV Hartberg wird renoviert, die Infrastruktur an die Erfolge der letzten Jahre angepasst. Immerhin startet der Klub bereits in seine achte Bundesliga-Saison. Ein Zuhause, das in neuem Glanz erstrahlt, war also längst überfällig. Ab November soll das Stadion wieder bespielbar sein. Bis zum ersten Heimspiel der Rückrunde (1./2. November) bestreitet Hartberg lediglich drei Heimpartien – und zwar in der Südstadt, der Datenpol Arena. Um die Belastung möglichst gering zu halten, stellte der Klub bei der Liga einen Antrag auf möglichst wenige Heimspiele – dem alle Bundesligisten zugestimmt haben. Fairplay!

FLOP

Nach den bereits in der vergangenen Saison aufgetretenen Vertragsstreitigkeiten rund um Paul Komposch folgt nun ein bitterer zweiter Akt. Der 24-jährige Verteidiger zog sich ausgerechnet beim Trainingsauftakt einen Kreuzbandriss zu. Eine Rückkehr auf den Platz wird frühestens im kommenden Jahr erwartet.

Nach der Verletzung konnte eine Einigung zwischen dem Management von Komposch und Hartberg gefunden werden. Nachdem der TSV vom Senat 2 in erster Instanz recht bekommen hat, womit die Optionsziehung bis 2026 gültig ist, verzichten die Vertreter von Komposch auf weitere rechtliche Schritte. Komposch stünde sonst ohne Arbeitgeber da.

Hartberg hat dem Spieler volle Unterstützung zugesagt, so heißt es in der Presseaussendung: „Unsere Spieler liegen uns am Herzen und wir unterstützen – trotz des monatelangen Ausfalls – Paul auf jeden Fall und freuen uns, ihn in einigen Monaten wieder auf dem Spielfeld zu sehen.“ Zudem wurde Paul Komposch eine Verlängerung seitens des Vereins bis 2027 angeboten. Unterzeichnet ist diese noch nicht.

Kadergröße

29 Spieler – Durchschnittsalter: 23,6 Jahre

„Rising Stars“

Maximilian Hennig

Tom Ritzy Hülsmann

Damjan Kovacevic

„Ankick“-Tipps

Youba Diarra

Benjamin Markus

Elias Havel

Jürgen Heil

Damjan Kovacevic

Mögliche Startelf

Spielanlage

Großer Kaderumbruch in der Oststeiermark: Neun neue Spieler und viele wichtige Abgänge sind im Lager des TSV zu verzeichnen. Wichtige Stützen, die das Spiel der Hartberger geprägt haben, haben den Verein verlassen – unter anderem auch Raphael Sallinger, der sich in den letzten Jahren zu einem der besten Tormänner der österreichischen Liga etabliert hat. Mit ihm fehlt eine der wichtigsten Komponenten im Spielaufbau der Hartberger. Ob Hülsmann dieselben spielerischen Qualitäten mitbringt, bleibt abzuwarten. Der neue Goalie wurde von FC Bayern II verpflichtet und war in der Vorsaison an den österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten verliehen.

Die größte Herausforderung für Manfred Schmid wird sein, die Abgänge von Leistungsträgern zu kompensieren, seine Spielidee zu implementieren und die neu formierte Mannschaft aufeinander einzustellen. Im Zentrum steht dabei, die neu formierte Defensive zu stabilisieren – und offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Genau hier kommt ein prominenter Neuzugang im Trainerteam ins Spiel: Christian Mayrleb. Der Ex-Torjäger übernimmt als Co-Trainer die Arbeit mit den Stürmern und ist zudem für Standardsituationen verantwortlich.

Prognose

Der TSV Hartberg bleibt seiner Linie treu: Junge Spieler entwickeln, österreichischer Weg, mutiger Fußball. Doch der umfassende Kaderumbruch birgt Risiken. Neun Neuzugänge und der Abgang mehrerer Leistungsträger bedeuten für Trainer Manfred Schmid intensive Aufbauarbeit.

Erschwerend hinzu kommt der fehlende Heimvorteil: Aufgrund der Stadionrenovierung trägt Hartberg seine Heimspiele vorerst in der Südstadt aus. Mehr Reisestrapazen, weniger Routine – ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Die Saison verspricht Spannung, wird aber kein Selbstläufer. In den vergangenen Jahren war Hartberg jedoch immer wieder für Überraschungen gut: Europacup, Top 6, Cupfinale. Bleibt die Frage, ob das neu formierte Team erneut über sich hinauswachsen kann.

Tipp Endplatzierung

Platz 7-9

