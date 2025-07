Die Sky-Saisonvorschau: WSG Tirol

Ab Freitag rollt in der ADMIRAL Bundesliga endlich wieder der Ball – alle Spiele seht ihr live auf Sky Sport Austria oder im Stream mit Sky X! Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über die WSG Tirol, zusammengestellt von Sky-Reporterin und Vereinsredakteurin Lisa Perstaller.

Transfers

Zugänge

Thomas Sabitzer (24, Wolfsberger AC)

Moritz Wels (20, Austria Wien – Leihe bis Saisonende)

Marco Boras (23, Slaven Belupo Koprivcina)

Benjamin Böckle (23, Rapid Wien – Leihe bis Saisonende)

Ademola Ola-Adebomi (21, Crystal Palace)

David Falkner (18, Akademie Tirol)

Christian Huetz (19, WSG Juniors)

Lukas Schweighofer (18, WSG Juniors)

Michael Neuner (18, WSG Juniors)

Raphael Gschösser (19, WSG Juniors)

Abgänge

Stefan Skrbo (24, Spartak Trnava)

Cem Üstündag (24, Kasimpasa)

Osarenren Okungbowa (31, Vienna)

Jonas David (25, vereinslos)

Matthew Collins (20, Austria Salzburg)

Lennart Czyborra (26, Leih-Ende, vereinslos)

Renato Babic (22, SK St. Johann)

Alexander Ranacher (26, Austria Klagenfurt)

Bror Blume (33, Lyngby)

Vorbereitung

Die zweite Sommervorbereitung unter Philipp Semlic lief gut für die Tiroler. Der Coach der Tiroler ist überzeugt davon, dass die Mannschaft an Qualität dazu gewonnen hat. In den Trainingseinheiten ist ein richtiger guter Zug drinnen, die Intensität ist hoch. In der Vorbereitung gab es zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Eine der beiden Niederlagen kassierten die Tiroler gegen Saudi-Klub Al Ahli. Gegen die Elf von Ex-Salzburg Coach Matthias Jaissle verlor die WSG zwar mit 1:2, zeigte aber eine richtig gute Leistung, einzig die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Der Auftakt im Cup verlief nach Wunsch (4:0 vs FCM Traiskirchen) Nun geht es darum gut in die Meisterschaft zu starten. In

Runde 1 kommt der TSV Hartberg ins Tivoli Stadion und mit den Oststeirern hat der Coach der Tiroler noch eine Rechnung offen. In vier Duellen mit Hartberg gelang in der Vorsaison nie ein Sieg, mit dem soll es jetzt endlich klappen.

Die Stimmung in Wattens ist also gut – dazu trägt auch bei, dass in Sachen Stadionumbau endlich etwas weitergeht. Noch ist nichts fixiert, aber möglicherweise fahren bereits im kommenden Jahr die Bagger auf und wie wichtig eine Heimstätte in Wattens wäre, betonen alle Verantwortlichen immer wieder.

Durchschnittsalter

22,8 Jahre – damit ist die WSG eine im Durchschnitt sehr junge Mannschaft

„Rising Stars“

Gut möglich, dass die Saison 2025/26 die Saison von Tobias Anselm wird. Der 25-jährige galt immer als großes Talent, verletzte sich aber in den vergangenen Jahren aber ein ums andere Mal. Nun hat er endlich einmal eine Vorbereitung komplett durchziehen können, hat in den Testspielen getroffen und gezeigt was in ihm steckt.

Außerdem haben auch die beiden offensiven Neuzugänge Moritz Wels und Thomas Sabitzer aufgezeigt.

Mögliche Startelf

Prognose

Die Tiroler wirken stabiler, ein Stück „weiter“ als in der Vorsaison. Das souveräne Weiterkommen im Cup hat ganz bestimmt gut getan. Auch in dieser Saison ist das Ziel natürlich wieder der Klassenerhalt. Der Start in die Meisterschaft wird natürlich – no na ned – wichtig sein.

Wenn man auf das Programm der Tiroler in den ersten Runden blickt, dann sieht man, dass da „quasi“ alles dabei ist. Mit Hartberg und dem GAK zwei Teams, die vermutlich direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg sind, aber auch Meister Sturm Graz, der WAC und der LASK.

Tipp Endplatzierung

Eine gute Platzierung in der Qualifikationsgruppe.

Premiere für die Sky-Tippliga – jetzt mitmachen und gegen unser „Orakel“ Fredl und die Sky-Community tippen!

Gib jetzt deine Tipps in der Sky Tippliga ab!