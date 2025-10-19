Die Sonntagsspiele der 10. Bundesliga-Runde JETZT live & exklusiv bei Sky

SK Rapid gegen den LASK am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle Blau-Weiß Linz – Sturm Graz und Red Bull Salzburg – SCR Altach

Sky-Experten am Sonntag: Hans Krankl aus Hütteldorf und Thomas Silberberger aus dem Studio

Jetzt die ADMRIAL Bundesliga mit Sky Stream live erleben!

Die ADMIRAL Bundesliga meldet sich aus der Länderspielpause zurück! Am Sonntag empfängt der SK Rapid auf der Jagd nach der verlorenen Tabellenführung den LASK. Zuvor trifft der zweite Stahlstadtklub auf den neuen Tabellenführer, den SK Sturm. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

SK Rapid gegen den LASK am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Durch die Niederlage gegen Salzburg am vergangenen Spieltag musste der SK Rapid die Tabellenführung abgeben und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Gegen den LASK, der derzeit den vorletzten Platz in der Tabelle belegt, wollen die Hütteldorfer die Rückkehr auf die Tabellenspitze einläuten. Die Linzer sind mit Trainer-Rückkehrer Didi Kühbauer auf der Jagd nach einem vollen Erfolg, um sich weiter vom Tabellenende abzusetzen. Ob ihnen das gelingt oder die Wiener triumphieren, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor reist Meister Sturm nach Oberösterreich zu Blau-Weiß Linz. Nach dem letzten Spieltag stehen die Grazer an der Tabellenspitze und möchten diesen Platz mit einem Sieg verteidigen. Die Linzer konnten in der vergangenen Runde Austria Wien bezwingen und wollen den Schwung mitnehmen, um auch gegen den Meister zu punkten. Fans sehen das Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt Red Bull Salzburg den SCR Altach. Die Bullen stehen aktuell punktgleich mit dem WAC und Rapid auf dem vierten Tabellenplatz. Die letzte Niederlage der Salzburger gegen die Vorarlberger liegt bereits über fünf Jahre zurück – gelingt dem Team von Fabio Ingolitsch eine Überraschung? Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky Experte Hans Krankl bringt seine Expertise aus dem Stadion in Hütteldorf ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Rapid und dem LASK startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 19. Oktober 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Thomas Silberberger

Beitragsbild: GEPA