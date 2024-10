Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag das Spiel SK Rapid – Hartberg ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Außerdem am Sonntag Austria Klagenfurt – Austria Wien und WSG Tirol – LASK live bei Sky

Die Sky-Experten heute: Marc Janko, Peter Stöger und Hans Krankl

Streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass und sei live dabei!

Mit Sky sind Fans von der ersten bis zur letzten Minute am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Liga-Sonntag mit den Sky Experten Marc Janko, Peter Stöger und Hans Krankl live bei Sky

Am heutigen Sonntag trifft der SK Rapid in Wien auf den TSV Hartberg. Die Wiener wollen mit einem Sieg weiter den Anschluss an die Tabellenspitze wahren, während die Hartberger ihren Erfolgslauf unter Trainer Manfred Schmid fortsetzen wollen. Das Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Zuvor trifft die WSG Tirol auf den LASK. Der LASK will seine starke Form nach dem 4:0 Heimsieg gegen Austria Klagenfurt am letzten Spieltag auch in Tirol halten. Dieses Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zeitgleich trifft auch Austria Klagenfurt auf den FK Austria Wien. Das Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Die Sonntagspartien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 13:30 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und die Sky Experten Marc Janko und Peter Stöger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf zum Spiel Rapid gegen Hartberg mit Hans Krankl startet um 16:30 auf Sky Sport Austria 1.

Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 20. Oktober 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte: Hans Krankl

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experten: Marc Janko & Peter Stöger

Bild: GEPA