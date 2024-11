Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga und die Premiere der RefCam heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag das Duell SK Rapid – Austria Klagenfurt ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Zuvor Blau-Weiß Linz – Salzburg sowie Altach – LASK live & exklusiv bei Sky

Die Sky-Experten heute: Marc Janko & Alfred Tatar aus dem Studio und Hans Krankl aus dem Stadion

Vor der Länderspielpause geht es in der ADMIRAL Bundesliga noch einmal heiß her. Mit Sky sind Fans von der ersten bis zur letzten Minute am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Die Sky-Experten Marc Janko, Alfred Tatar und Hans Krankl am Bundesliga-Sonntag live bei Sky

Am heutigen Sonntag trifft der SK Rapid zum Abschluss der Runde auf Austria Klagenfurt. Die Hütteldorfer wollen weiterhin der erste Verfolger vom Spitzenreiter aus Graz bleiben, konnten allerdings nur eines der letzten fünf Aufeinandertreffen mit der Pacult-Elf für sich entscheiden. Ob die drei Punkte in Wien bleiben, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor muss Salzburg in die Stahlstadt, wo Blau-Weiß Linz auf das Team von Pep Lijnders wartet. In der Hinrunde konnten die Bullen mit 5:1 gewinnen, gelingt nun erneut ein Sieg? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Parallel dazu muss der LASK ins Ländle zum SCR Altach. Ob die Linzer einen weiteren Schritt in Richtung Top-6 machen oder die Altacher den Abstand zum Tabellenschlusslicht ausbauen können, wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Ab 13:30 Uhr begrüßen Moderator Jörg Künne und die Sky-Experten Marc Janko & Alfred Tatar die Zuschauer:innen aus dem Studio mit der Vorberichterstattung. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für das Spiel SK Rapid gegen Austria Klagenfurt mit Sky-Experte Hans Krankl startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Premiere der RefCam bei Rapid gegen Klagenfurt

Eine kleine Spezialkamera am Headset des Referees liefert direkt vom Rasen des Allianz-Stadions neue, exklusive Einblicke. Im Anschluss an das Spiel werden am Sonntag Ali Hofmann, Head of Referee Department des ÖFB, und Stefan Ebner bei Talk & Tore über den Einsatz der RefCam diskutieren.

Am Sonntag kommt es im Allianz-Stadion zu einer Premiere in der ADMIRAL Bundesliga. Schiedsrichter Stefan Ebner wird für das Heimspiel des SK Rapid gegen Austria Klagenfurt mit einer RefCam ausgestattet. Die kleine Spezialkamera, die am Headset des Unparteiischen fixiert ist, nimmt die Fans direkt mit auf den Rasen und wird die Kommunikation mit den Spielern und Schlüsselszenen wie Zweikämpfe oder Tore aus einem völlig neuen Blickwinkel liefern.

Die 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky

Sonntag, 10. November 2024

13:30 Uhr

Die Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:15 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Rapid – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sky-Experte im Stadion: Hans Krankl

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experten: Marc Janko & Alfred Tatar

