Die Sonntagsspiele der ADMIRAL Bundesliga JETZT LIVE auf Sky

Alle Sonntagsspiele der neunten Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Ebenfalls am Sonntag die Duelle SCR Altach – Sturm Graz und LASK – TSV Hartberg

Am Sonntag im Experten-Einsatz: Thomas Silberberger

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

Nach dem Wiener Derby wartet die nächste Herausforderung auf den SK Rapid: Die Hütteldorfer müssen auswärts gegen Salzburg bestehen. Zuvor kämpft der SK Sturm in Vorarlberg um die Chance, zumindest vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Salzburg empfängt den SK Rapid am Sonntag heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Derby-Niederlage und dem Ende der ungeschlagenen Serie steht der SK Rapid in Salzburg vor der nächsten großen Aufgabe. Die Salzburger setzten sich am vergangenen Spieltag gegen die WSG Tirol durch und wollen nun den zweiten Sieg in Folge einfahren. Ob die Elf von Peter Stöger nach der Pleite direkt wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt oder Thomas Letsch und sein Team triumphieren, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor reist Meister Sturm nach Vorarlberg zum SCR Altach. Die Grazer entschieden das Steirer-Derby gegen Hartberg dank eines späten Eigentors für sich und könnten mit einem Sieg zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Fans sehen das Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Sonntagsspiel empfängt der LASK den TSV Hartberg. Die Linzer stehen aktuell mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz und wollen im zweiten Spiel nach der Trennung von Joao Sacramento den dritten Saisonsieg einfahren. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 14:00 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, die Vorberichterstattung für das Duell zwischen Salzburg und Rapid startet um 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1. Außerdem können Fans die beiden frühen Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 5. Oktober 2025

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Bild: GEPA