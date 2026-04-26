Die Spiele der Meistergruppe heute live auf Sky Sport Austria

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live auf Sky Sport Austria

Rapid trifft am heutigen Sonntag um 14:30 Uhr auf Red Bull Salzburg – live zu sehen bei Sky Sport Austria 2

Ebenfalls heute kommt es zu den Duellen TSV Hartberg – LASK und Sturm Graz – Austria Wien

Die Sky-Experten am Sonntag: Andreas Herzog & Hans Krankl

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

In der ADMIRAL Bundesliga steht der 29. Spieltag an und Red Bull Salzburg ist am heutigen Sonntag zu Gast beim SK Rapid. Die Bullen setzten sich zuletzt zweimal mit 3:1 gegen Austria Wien durch und liegen nur mehr einen Punkt hinter Tabellenführer Sturm Graz. Rapid hingegen musste sich unter der Woche vor den eigenen Fans mit 0:2 gegen Hartberg geschlagen geben. Somit liegen die Hütteldorfer vier Spieltage vor Schluss fünf Punkte hinter der Tabellenspitze. Wer sich durchsetzen kann, erfahren Fans ab 14:20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls am frühen Sonntagnachmittag im Einsatz ist der LASK. Die Linzer holten im Spitzenspiel gegen Sturm trotz zweifacher Unterzahl einen Punkt und sind weiter voll im Meisterrennen. Die Mannschaft von Didi Kühbauer ist nun beim TSV Hartberg gefordert. Die Steirer setzten sich mit 2:0 gegen Rapid durch und liegen nun vor der Austria auf Rang fünf in der Meistergruppe. Kehren die Linzer nach zwei Remis in Folge wieder auf die Erfolgsspur zurück oder bleibt Hartberg im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage? Die Antwort gibt es live & exklusiv ab 14:20 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Das Topspiel der 29. Runde zwischen Sturm Graz und Austria Wien live

Das letzte Duell der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga bestreiten Sturm Graz und Austria Wien. Die Grazer konnten trotz doppelter Überzahl nicht gegen den LASK gewinnen. Somit liegen zwischen dem Spitzentrio Sturm, Salzburg und LASK gerade einmal zwei Zähler. Am späten Sonntagnachmittag empfängt der Tabellenführer Austria Wien. Die Veilchen holten aus den letzten vier Partien nur einen Punkt, gegen Salzburg gab es zwei 1:3-Niederlagen in Folge. Die finale Begegnung des Spieltages wird ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Heute begrüßt Moderatorin Constanze Weiss ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky-Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen zum Bundesligasonntag, Sky-Experte Hans Krankl meldet sich live aus Hütteldorf. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport 1 übertragen.

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 12. April 2026

14:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

14:20 Uhr

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Egger Glas Hartberg –LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

16:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experten: Andreas Herzog & Hans Krankl

Bild: GEPA