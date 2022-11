Die Stars der Fußball-WM 2022

Bei Fußball-Weltmeisterschaften wurden in der Vergangenheit oft Topstars geboren. In Katar verabschieden sich hingegen eine Reihe an Ausnahme-Kickern von der WM-Bühne.

Für Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Luka Modric oder Manuel Neuer wird es wohl die letzte Gelegenheit zum ganz großen Gold-Coup gemäß dem Motto „Oldies but Goldies“ sein.

Die Stars der WM im Kurzüberblick

Karim Benzema und Kylian Mbappe

Bei der WM in Russland stieg Mbappe mit 19 Jahren zum großen Star auf, während Benzema aufgrund seiner Verwicklung in eine dubiose Erpressungsaffäre aus der Nationalelf ausgeschlossen worden war. Frankreichs Titelverteidigung geht der Supersturm nun gemeinsam an. Die beiden Stars der Equipe Tricolore befinden sich jedoch an unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere: Benzema, der aktuelle Ballon d’Or-Gewinner, wird unmittelbar nach dem Turnier 35 Jahre alt (19.12.). Der fünffache Champions-League-Sieger mit Real Madrid hat bisher ein exzellentes Jahr gespielt. Gleiches gilt für den fast auf den Tag genau elf Jahre jüngeren Mbappe. Der PSG-Angreifer will in Katar zeigen, dass er zurecht der laut „Forbes“ derzeit bestbezahlte Fußballer der Welt ist. Für beide Franzosen geht es zudem um den erstmaligen Gewinn der WM-Torjäger-Krone.

Lionel Messi

Egal ob Vereins- oder individuelle Trophäen, der Anführer der Albiceleste hat alles gewonnen. Mit dem Team noch nicht, der WM-Titel mit Argentinien fehlt. Der Olympiasieger von 2008 hatte im Vorjahr erstmals mit seiner Nationalmannschaft die Copa America gewonnen. Nun will der 35-Jährige, der 2014 zum besten Spieler der WM ausgezeichnet worden war, das Finale jedoch gegen Deutschland verlor (0:1), in Katar diese letzte Lücke in seinem Trophäenschrank schließen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, die Argentinier sind seit 35 Spielen ungeschlagen.

Neymar

Auch dem bisweilen exzentrischen Star des fünffachen Weltmeisters Brasilien geht WM-Gold in seiner Sammlung noch ab. Für den 30-jährigen Offensivkünstler von Paris St. Germain könnte das Turnier in Katar ebenfalls die letzte Gelegenheit zum ganz großen Wurf sein. Brasilien gilt dort neben Frankreich als Topfavorit. Neymar will seine persönliche Bilanz aus 75 Treffern in 121 Länderspielen jedenfalls weiter aufbessern und mit Hilfe seiner hochtalentierten Kollegen wie Vinicius Junior oder Marquinhos bei der Titeljagd reüssieren.

Cristiano Ronaldo

Für Portugals Fußball-Ikone ist es bereits die fünfte WM-Teilnahme. War „CR7“ früher oft der Alleinunterhalter in der Selecao, so ist der Europameister von 2016 heute mit Topleuten wie Bruno Fernandes, Bernardo Silva oder Rafael Leao wesentlich breiter aufgestellt. So breit, dass schon Rufe laut wurden, ob der Kapitän im Spätherbst seiner Karriere überhaupt noch in der Startelf stehen sollte. Bei seinem Verein Manchester United hat der 37-Jährige jedenfalls kein Fixleiberl mehr. Sollte Portugal mit Ronaldo das Finale erreichen, würde der Stürmerstar an der 200-Länderspiele-Marke kratzen. Derzeit hält er bei 191 Einsätzen mit dem Weltrekord von 117 Treffern.

Luka Modric

154 Länderspiele hat Kroatiens Teamkapitän auf dem Buckel. Der 37-Jährige führte seine Elf vor vier Jahren in Russland ins Finale, wo sich die Kroaten Frankreich mit 2:4 geschlagen geben mussten. Modric wurde zum Spieler des Turniers gewählt und erhielt in der Folge den Ballon d’Or sowie die Auszeichnungen zum FIFA-Weltfußballer und zum UEFA-Spieler des Jahres. Der 1,72 m große Edelkicker führt noch immer Regie bei Real Madrid und gilt mit Kroatien als gefährlicher Außenseitertipp. Ihre Stärke bewiesen Modric und Co. zuletzt in der Nations League, wo sie ihre Gruppe vor Dänemark, Frankreich und Österreich gewannen.

Kevin De Bruyne

Belgien wartet seit Jahren trotz einer goldenen Spielergeneration auf einen Titel. De Bruyne soll die „Roten Teufel“, die 2018 als WM-Dritter knapp dran waren, nun zum ganz großen Erfolg führen. Für den 31-jährigen Regisseur von Manchester City ist es wohl auch die letzte Chance, gänzlich aus dem Schatten der ganz großen Stars herauszutreten. Denn auf internationaler Ebene fehlen dem Mittelfeldass herzeigbare Erfolge.

Robert Lewandowski

Polens Tormaschine ist nach seinem lauten Wechsel von Bayern München zum FC Barcelona nun auch bei den Katalanen der Knipser vom Dienst. Dass der 34-Jährige mit Polen um den WM-Titel kämpft, wäre eine Überraschung. Die Torjäger-Krone liegt da schon eher im Bereich des Möglichen. In den Spielen gegen Mexiko, Saudi-Arabien und Argentinien kann Lewandowski seinen 76 Länderspieltreffern noch einige hinzufügen. Auch das Erreichen des Achtelfinales ist nicht unwahrscheinlich.

Harry Kane

Der Tottenham-Stürmer verteidigt bei der WM seinen Titel als bester Torschütze. In Russland war der 29-Jährige sechsmal erfolgreich, zum Erreichen des Vize-EM-Titels im Vorjahr steuerte der Kapitän der „Three Lions“ immerhin vier Treffer bei. In 75 Länderspielen netzte Kane insgesamt 51-mal. Auf seine Torgefährlichkeit baut auch Englands Teamchef Gareth Southgate beim Versuch, nach 56 Jahren den WM-Titel wieder ins Mutterland des Fußballs zu holen.

Manuel Neuer

Der DFB-Keeper weiß bereits, wie Weltmeister geht. 2014 feierte der Torhüter des FC Bayern München bei der WM in Brasilien den größten Erfolg im deutschen Team. Die Vorbereitung des 36-Jährigen auf sein wohl letztes WM-Turnier verlief jedoch nicht optimal, seit Mitte Oktober pausiert Neuer wegen einer Schulterblessur, er soll aber noch vor der WM sein Comeback geben.

Virgil van Dijk

Der Liverpooler Abwehrrecke ist das Gesicht des neuen niederländischen Fußball-Selbstbewusstseins. Der 31-Jährige führte das „Oranje“-Team als Kapitän zur WM, nachdem das Turnier 2018 verpasst worden war, sowie zum Gruppensieg in der Nations League. Europas Spieler des Jahres von 2019 soll nun auch bei der Weltmeisterschaft unter Trainer-Fuchs Louis van Gaal die fußballverrückten Niederländer glücklich machen.

Sadio Mane

Der amtierende afrikanische Fußballer des Jahres ist Hoffnungsträger der ganzen senegalesischen Nation. Der 30-Jährige, der im Sommer nach sechs Jahren Liverpool in Richtung München verlassen hat, führte sein Nationalteam Anfang Februar zum Sieg im Afrika-Cup und wurde zum Spieler des Turniers ausgezeichnet. Nächste Aufgabe für den Ex-Salzburger ist nun die WM, und dort ist den Senegalesen einiges zuzutrauen. Mit Gastgeber Katar, Ecuador und die Niederlande haben Mane und Co. eine machbare Gruppe.

(APA) / Bild: Imago