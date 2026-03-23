Die Startliste für den letzten Herren-Riesentorlauf der Saison

Am Dienstag steht für die Herren in Hafjell der letzte Riesentorlauf der Weltcup-Saison 2025/26 auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 9:30 Uhr.

Dabei ist das Rennen um die Kristallkugel noch offen. Mit einem Guthaben von 48 Zählern auf den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen hat Marco Odermatt allerdings gute Karten. Für den Schweizer wären es nach den Erfolgen in der Gesamtwertung, in Abfahrt und Super-G die vierte Kugel der Saison.

ÖSV-Quintett in Hafjell am Start

Aus österreichischer Sicht kämpft ein Quintett um die Spitzenplatzierungen in Hafjell mit. Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Raphael Haaser, Patrick Feurstein und Joshua Sturm gehen im Männer-Riesentorlauf an den Start.

Brennsteiner geht direkt hinter Topfavorit Odermatt mit der Startnummer 2 ins Rennen. Mit Nummer 6 kommt Schwarz zum Zug, ehe Haaser als 16. ran darf. Mit den Nummern 23 und 24 starten Feuerstein und Sturm.