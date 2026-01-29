Die Super-Konferenz mit 17 von 18 Spielen in der UEFA Europa League heute live bei Sky

Der SK Sturm gegen Brann Bergen am Donnerstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X die Europa League live streamen!

Außerdem am Donnerstag Marko Arnautovic mit Roter Stern Belgrad gegen Celta Vigo und der SC Freiburg zu Gast bei OSC Lille live bei Sky

Sky zeigt 17 der 18 Spiele des 8. Spieltags der UEFA Europa League live – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Michael Ganhör moderiert die UEFA Europa League am Donnerstag, Sky-Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge der Spitzenteams

Zum Abschluss der UEFA Europa League-Ligaphase empfängt der SK Sturm Brann Bergen im eigenen Stadion. Marko Arnautovic trifft mit Roter Stern Belgrad auf Celta Vigo, während der SC Freiburg bei OSC Lille zu Gast ist. Sky Seher:innen können 17 der 18 Partien des finalen Spieltags der UEFA Europa League-Ligaphase entweder in der Super-Konferenz oder als Einzelspiel live verfolgen.

17 von 18 Matches am letzten Spieltag der UEFA Europa League Ligaphase heute live als Einzelspiele sowie in der Super-Konferenz

Die internationale Reise des SK Sturm endet am Donnerstag mit dem Heimduell gegen Brann Bergen. Die Grazer haben nach sieben Spielen und nur vier Punkten keine Chance mehr auf das Play-off, möchten ihren Fans zum Abschluss der UEFA Europa League aber dennoch ein Erfolgserlebnis schenken. Brann hingegen hat noch die Möglichkeit, das Play-off zu erreichen – mit drei Punkten wären sie sicher unter den Top 24. Wer dieses Duell gewinnen kann, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Für Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad geht es am Donnerstag sogar noch um den Einzug in die Top Acht. Mit einem Sieg gegen Celta Vigo hätten die Serben weiterhin eine kleine Chance, sich direkt für die K.o.-Phase zu qualifizieren – dafür bräuchten sie allerdings auch Schützenhilfe. Dieses Spiel ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Der SC Freiburg steht bereits sicher in der K.o.-Phase. Die aktuell auf dem dritten Tabellenplatz liegenden Breisgauer reisen am Donnerstag nach Frankreich zum OSC Lille, müssen dabei jedoch weiterhin auf Philipp Lienhart verzichten. Lille hingegen benötigt dringend drei Punkte, um die Qualifikation für das Play-off nicht zu gefährden. Diese Partie wird live auf Sky Sport Austria 8 gezeigt.

Spannung auf allen Plätzen – der letzten Spieltag der UEFA Europa League

In den weiteren Spielen der UEFA Europa League sehen Sky Fans am Donnerstag ab 21:00 Uhr die Partien VfB Stuttgart – Young Boys Bern, Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam, Nottingham Forest – Ferencvaros Budapest, Celtic Glasgow – FC Utrecht, Panathinaikos Athen – AS Roma, FC Midtjylland – Dinamo Zagreb, FC Basel – Viktoria Pilsen, FCSB Bukarest – Fenerbahce Istanbul und Go Ahead Eagles – SC Braga. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 20:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen des achten Spieltages der UEFA Europa League ein. Sky-Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Der 8. Spieltag der UEFA Europa League heute live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Europa League am heutigen Donnerstag

20:00 Uhr

SK Sturm – Brann Bergen mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Roter Stern Belgrad – Celta Vigo live auf Sky Sport Austria 3

VfB Stuttgart – Young Boys Bern live auf Sky Sport Austria 4

Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 5

Nottingham Forest – Ferencvaros Budapest live auf Sky Sport Austria 6

Celtic Glasgow – FC Utrecht live auf Sky Sport Austria 7

OSC Lille – SC Freiburg live auf Sky Sport Austria 8

Panathinaikos Athen – AS Roma live auf Sky Sport 1

FC Midtjylland – Dinamo Zagreb live auf Sky Sport 2

FC Basel – Viktoria Pilsen live auf Sky Sport 3

FCSB Bukarest – Fenerbahce Istanbul live auf Sky Sport 4

Go Ahead Eagles – SC Braga live auf Sky Sport 5

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Marc Janko

Beitragsbild: GEPA