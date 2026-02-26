Alles sechs Spiele der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag in der Super-Konferenz und in der Einzeloption live und exklusiv bei Sky Sport Austria

Austria Wien gegen den LASK am Sonntag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zeitgleich das Duell um die Top sechs zwischen dem SCR Altach und dem SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Ebenfalls am Sonntag die Matches WAC – Sturm Graz, Red Bull Salzburg – TSV Hartberg, GAK – SV Ried und Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

Sky-Experte Thomas Silberberger versorgt die Fans am Sonntag mit seiner Expertise

Streame die Super-Konferenz der 21. Bundesliga-Runde mit Sky X live!

Der vorletzte Spieltag des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga steht bevor – die Spannung könnte kaum größer sein. Wer verschafft sich im Rennen um die Top sechs einen entscheidenden Vorteil? Und gelingt es Austria Wien, dem LASK die zweite Niederlage in Folge zuzufügen? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es am Sonntag in der Sechserkonferenz. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Die Sechserkonferenz am Bundesliga-Sonntag mit dem Duell zwischen Altach und Rapid live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am vorletzten Spieltag des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga bleibt das Rennen um die Top sechs weiterhin spannend. Im Mittelpunkt steht am kommenden Wochenende das Duell zwischen dem SK Rapid und dem SCR Altach: Beide Teams kämpfen um einen Platz in der Meistergruppe. Rapid hätte nach einem Sieg ausgezeichnete Chancen, während die Mannschaft bei einer Niederlage oder einem Unentschieden im letzten Spiel gegen Salzburg unter enormem Druck stehen würde. Auch Altach steht vor einer entscheidenden Partie, denn zum Abschluss wartet Sturm Graz. Das Schlüsselspiel wird live und exklusiv auf Sky Sport Austria 5 übertragen.

Auch die SV Ried ist noch im Rennen um die Meistergruppe und reist am Wochenende zum GAK. Nach dem Unentschieden gegen die WSG Tirol sind die Rieder auf den siebten Platz abgerutscht und benötigen dringend drei Punkte, um die Hoffnungen auf die Top sechs zu wahren. Für den GAK geht es darum, den Abstand zum letzten Tabellenplatz nicht weiter schrumpfen zu lassen. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 gezeigt.

LASK will sich bei der Austria von Salzburg-Klatsche erholen

Parallel dazu tritt der LASK nach der ersten Niederlage unter Trainer Didi Kühbauer auswärts bei Austria Wien an. Die Veilchen, die zuletzt gegen Altach verloren haben, wollen umgehend zurück auf die Siegerstraße und den Linzern eine weitere Niederlage zufügen. Ob Austria Wien das gelingt oder ob Didi Kühbauers Mannschaft wieder in die Erfolgsspur findet, können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Gleichzeitig empfängt der WAC in Kärnten den amtierenden Meister Sturm Graz. Nach der Niederlage gegen Rapid benötigen die Wolfsberger dringend Punkte, um ihre kleine Chance auf die Top sechs zu bewahren. Sturm Graz möchte mit einem weiteren Dreier an der Tabellenspitze dranbleiben. Das Match läuft live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Kann Salzburg auch im zweiten Spiel unter Beichler überzeugen?

Die Tabellenspitze bleibt weiterhin fest in der Hand von Red Bull Salzburg, das am Sonntag auf den TSV Hartberg trifft. Mit dem 5:1-Erfolg gegen den LASK beim Debüt von Daniel Beichler haben die Bullen ein starkes Statement abgegeben und wollen in dieser Tonart weitermachen. Hartberg, aktuell auf Rang fünf, kämpft um jeden Punkt, um die Chancen auf die Meistergruppe zu erhöhen. Wer das Spiel für sich entscheidet, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz empfängt die WSG Tirol. Die Linzer konnten zuletzt nicht von der Niederlage des GAK profitieren und mussten sich selbst mit 0:1 gegen Sturm Graz geschlagen geben. Gegen die Tiroler sollen nun dringend drei Punkte her, und Sky Sport Austria 7 zeigt das Spiel live & exklusiv.

Ab 16:00 Uhr stimmt Moderator Michael Ganhör gemeinsam mit Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuseher:innen auf den Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 10 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans alle Sonntagspartien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Sonntag, 1. März 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FK Austria Wien – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

SCR Altach – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria auf Sky Sport Austria 5

Grazer AK 1902 – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Thomas Silberberger

Bild: Imago