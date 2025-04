Die Top-Vier der HLA nach dem Grunddurchgang stehen fest

Hard hat den Grunddurchgang in der Handball-Liga HLA nach einem 38:37-Derbysieg gegen Bregenz Handball als überlegener Tabellenführer abgeschlossen.

In 22 Runden holten die Roten Teufel 17 Siege und damit sieben Punkte mehr als Krems, das sich im direkten Duell um Platz zwei am Samstag 34:31 gegen die BT Füchse durchsetzte. Rang vier, und damit das Heimrecht im Viertelfinale, hatte sich am Freitag Fivers Margareten gesichert.

Mit Schwaz, Linz, Bregenz und Bad Vöslau auf den Plätzen fünf bis acht standen die weiteren Play-off-Teilnehmer bereits fest. Die Ermittlung der Viertelfinal-Duelle erfolgt nun mittels „Pick-Round“. Die Top-3 dürfen nacheinander ihre Gegner wählen. Die Entscheidung darüber fällt am Montag.

(APA) Foto: GEPA