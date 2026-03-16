Die Tops und Flops der Paralympics 2026

Die goldenen Momente von Veronika Aigner, ein historisch starkes Team Österreich oder die mit viel Kritik behaftete Rückkehr von Russland und Belarus auf die Weltbühne des Sports. Die 14. Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo hatten einiges zu bieten. Hier die Tops und Flops:

TOPS:

GOLDEN GIRL

Veronika Aigner war für die Goldausbeute verantwortlich. Die Alpinskiläuferin hat in Cortina vier Goldmedaillen errungen. Sie gewann nach Abfahrt und Kombination mit Guide Lilly Sammer die ersten Goldmedaillen. Im Riesentorlauf und Slalom in der sehbeeinträchtigten Klasse holte sie an der Seite von Guide Eric Digruber die nächsten beiden Goldenen. Auch im Super-G überzeugte die Niederösterreicherin und holt noch eine Silbermedaille.

FAMILIE AIGNER

Das österreichische Team konnte sich ganz auf Familie Aigner verlassen. Auch Johannes Aigner lieferte voll ab. Der Para-Skistar hat drei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille gewonnen. Somit gingen 9 der 13 Medaillen für den Österreichischen Behindertensportverband auf das Konto der Aigner Geschwister.

ERFREULICHE BILANZ

Mit insgesamt 13 Medaillen erzielte Österreich das beste Ergebnis seit der Einführung der neuen Klasseneinteilung im Jahr 2006. Sieben Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen bedeuten eine deutliche Steigerung gegenüber den Paralympischen Winterspielen 2022 in Peking. Österreich belegte Rang fünf im Medaillenspiegel.

SPORTLICHES FINALE

Mit den Paralympischen Winterspielen 2026 endet die herausragende Karriere von Markus Salcher, einem der erfolgreichsten österreichischen Para-Skisportler. Nach seinem letzten Rennen, dem Riesentorlauf, den er auf Rang 13 abschloss, blickt Salcher auf viele erfolgreiche Jahre im internationalen Wettbewerb zurück. Auch nach seinem Karriereende möchte er dem Sport treu bleiben und sich verstärkt für den Nachwuchs engagieren.

UNERSCHÜTTERLICHE UKRAINER

Die ukrainischen Athletinnen und Athleten boykottierten sowohl die Eröffnungs-, als auch die Schlussfeier der Paralympics. Für die Sportlerinnen und Sportler war das mental besonders schwer, in einigen Wettkämpfen den Kriegsgegner aus Russland und Belarus gegenüber stehen zu müssen. Trotz der herausfordernden Umstände zeigten sie vor allem im nordischen Bereich konstant starke Leistungen. Mit insgesamt 19 Medaillen erreichten sie das drittbeste Ergebnis, übertroffen nur von den dominierenden Teams aus China und den USA.

BEEINDRUCKENDE BREITE

Auch im Wintersport entwickelt sich die paralympische Bewegung extrem weiter. Mit 55 Nationen waren so viele Länder dabei wie noch nie – und gleichzeitig können auch mehr denn je im Medaillenkampf mithalten. 27 verschiedene Nationen gewannen in den 79 Wettkämpfen Medaillen, damit wurde der 32 Jahre alte Rekord aus Lillehammer (25) überboten.

FLOPS:

BITTERE ENTTÄUSCHUNG

Sechs Disziplinen, aber nur im Ski Alpin Medaillen – diese Bilanz zeigt klar, wo Österreich überzeugt hat und wo der Abstand zur Weltspitze noch groß ist. Die österreichischen Para-Snowboarder Oliver Dreier und René Eckhart schieden beide im Snowboardcross bereits im Viertelfinale aus. Im Para-Biathlon verpasste Stefan Egger-Riedmüller im Einzel über 12,5 km mit drei Schießfehlern ein Top-Ergebnis und landete auf Platz 14. Insgesamt blieben die österreichischen Athleten in Snowboardcross und Biathlon hinter ihren Erwartungen.

RUSSISCHE RÜCKKEHR

Die weiß-blau-rote Flagge weht wieder im Weltsport. Die internationale Kritik und der Boykott einiger Nationen bei der Eröffnungs- sowie Schlussfeier überschatteten die bei Weitem nicht unpolitischen Spiele. Zwar durften nur sechs russische Athletinnen und Athleten via Wildcards dabei sein, doch diese mischten die Paralympics auf. Achtmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze sammelten die Russen – und landeten als Dritter im Medaillenspiegel. Die Signalwirkung der Russen-Rückkehr ist fatal.

SCHLECHTER SCHNEE

Der März-Termin wird für die Paralympics immer mehr zur unlösbaren Herausforderung. Wie zuvor schon in Sotschi, Pyeongchang und Peking machten auch in Norditalien zweistellige Plusgrade und die pralle Frühjahrssonne die Bedingungen teilweise unzumutbar. Aus der anfangs festen Langlauf-Loipe wurde tiefer Schneematsch, die Hänge von Alpinen und Snowboardern zur Buckelpiste – Folge waren unzählige Stürze. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels braucht es für die Zukunft einen Plan B.

(Red./SID)

Beitragsbild: GEPA