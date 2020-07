via

via Sky Sport Austria

Die Spiele der 31. Runde in der Tipico Bundesliga verpasst? Auch heute haben wir wieder unsere Torparade, in der es alle Treffer der sechs Partien in einem Clip zusammengefasst gibt, für euch!

WÄHLE JETZT DAS TOR DER 31. RUNDE und GEWINNE einen FREIMONAT SKY X!