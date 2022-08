Die Transfers der ADMIRAL Bundesliga am Deadline-Day im Überblick

via

Das Sommertransferfenster der Saison 2022/23 in der ADMIRAL Bundesliga ist geschlossen und am letzten Tag hat sich einiges getan. Sky Sport Austria gibt einen Überblick über die Deals des letzten Transfertages.

Aber Achtung: Solange das Transferfenster in anderen Ligen noch geöffnet ist, können Spieler die Liga noch verlassen. Vertragslose Spieler können auch nach dem Deadline-Day noch verpflichtet werden.

Aber auch im internationalen Fußball sorgte ein Österreicher am gestrigen Mittwoch für eine spannende Transfermeldung. Sasa Kalajdzic wechselt vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers in die englische Premier League.

Kalajdzic wechselt nach England

