Die UEFA Champions League mit Milan gegen Inter HEUTE LIVE auf Sky

Nur noch drei Spiele trennen die letzten vier verbliebenen Teams der UEFA Champions League vom Gewinn der begehrtesten Trophäe im europäischen Klubfußball. Sky Zuseher:innen sehen alle Halbfinal-Spiele der Königsklasse live auf Sky Sport Austria.

AC Milan im Derby della Madonnina gegen Inter Mailand mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger am Mittwoch live auf Sky Sport Austria

Der AC Milan steht zum ersten Mal seit der Saison 2006/07 wieder im Halbfinale der UEFA Champions League. Damals konnte man am Ende den Titelgewinn in der Königsklasse feiern. Nun kommt es zu zwei Spielen im altehrwürdigen San-Siro-Stadion, ist der Gegner doch der Stadtrivale Inter Mailand. Auch die Nerazzurri waren seit dem Sieg 2010 nicht mehr so lange im Bewerb vertreten und möchten nun weiterhin vom Titel träumen. Wer sich im Duell der Mailänder Großklubs durchsetzt, kann um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Am Mittwoch begrüßt Martin Konrad ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger die Zuschauer:innen live auf Sky Sport Austria 1. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Das zweite Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

AC Milan – Inter Mailand mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

