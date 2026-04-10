Die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League live auf Sky

Die Rückspiele im Viertelfinale der UEFA Champions League live auf Sky Sport Austria

Der FC Liverpool empfängt Titelverteidiger Paris Saint-Germain – am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky Experte Didi Hamann kommentiert die Partie direkt vor Ort in Anfield gemeinsam mit Otto Rosenauer

Ebenfalls am Dienstag kommt es zum Duell Atletico Madrid gegen den FC Barcelona – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Am Mittwoch empfängt der FC Arsenal Sporting Lissabon ab 20:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria 1

Heimat der UEFA Champions League: 6 von 8 Matches des Viertelfinales live & exklusiv bei Sky

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Die Viertelfinal-Rückspiele in der UEFA Champions League stehen auf dem Programm. Der FC Liverpool bekommt es am Dienstag mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain an der heimischen Anfield Road zu tun. Die Aufgabe für das Team von Trainer Arne Slot hat es in sich. Das Hinspiel in Paris endete mit 2:0 für die Franzosen, Désiré Doué und Kvicha Kvaratskhelia sorgten für die Treffer. Die krisengebeutelten Engländer waren chancenlos, die Offensive um Florian Wirtz und Hugo Ekitike brachte keinen Schuss auf das Tor von PSG. Setzt sich die Mannschaft von Luis Enrique wie letztes Jahr gegen Liverpool durch oder können die Reds die Partie mit den eigenen Fans im Rücken noch drehen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Gelingt Barcelona die Wende in Madrid?

Auch Atletico Madrid und der FC Barcelona treffen am Dienstagabend aufeinander. Als Favorit in die Begegnung gehen die Hauptstädter, besiegten sie doch letzte Woche die Katalanen im Camp Nou mit 2:0. Kegelt die Mannschaft von Diego Simeone Barcelona nach der Copa del Rey auch aus der Champions League oder kann die Mannschaft von Hansi Flick doch noch den Halbfinaleinzug klar machen? Das sehen Fans live auf Sky Sport Austria 3.

Am Mittwoch steht noch das Duell zwischen dem FC Arsenal und Sporting Lissabon auf dem Programm. Die Londoner, welche in der Champions League noch ohne Niederlage sind, konnten das Hinspiel dank eines Treffers von Joker Kai Havertz in der ersten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 für sich entscheiden. Zieht Arsenal zum zweiten Mal hintereinander ins Halbfinale ein oder sorgt Sporting für die große Überraschung? Das Spiel läuft auf Sky Sport Austria 1.

Die Rückspiele des Viertelfinals in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Dienstag

20:00 Uhr

FC Liverpool – Paris Saint-Germain live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Co-Kommentator: Didi Hamann

Die Dienstag-Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Atletico Madrid – FC Barcelona live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch

20:00 Uhr

FC Arsenal – Sporting Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bild: Imago