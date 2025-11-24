Die wichtigsten Fragen zum WM-Kampf zwischen Norris, Piastri & Verstappen

Wie kann Norris in Katar Weltmeister werden?

Der Brite hat noch alles in der eigenen Hand. Dadurch ist die Rechnung für den Papaya-Fahrer einfach: Wenn er in Katar mindestens zwei Punkte mehr als seine Konkurrenten holt, ist er Weltmeister. Das wäre zum Beispiel möglich, wenn Norris beim Sprint mindestens Siebter wird (zwei Punkte) und anschließend den Grand Prix gewinnt.

Was entscheidet bei Punktgleichheit?

Sollten am Ende zwei oder mehrere Fahrer punktgleich an der WM-Spitze stehen, entscheidet die höhere Anzahl an Rennsiegen. Norris und Piastri haben derzeit sieben Saisonsiege auf dem Konto, Verstappen steht bei sechs Erfolgen.

Wie sind die Chancen von Piastri und Verstappen?

Beide Fahrer müssen auf ein schlechtes Wochenende von Norris hoffen, dürfen sich selbst aber auch keinen Ausrutscher erlauben. Aufgrund der aktuellen Formkurve dürfte McLaren-Pilot Piastri nur noch Außenseiter-Chancen haben. Führte der Australier die WM-Wertung lange Zeit an, schaffte er es in den letzten sechs Rennen nicht aufs Podest. Er wurde einmal Vierter und dreimal Fünfter. In Baku sowie am Wochenende in Las Vegas ging er sogar leer aus.

Anders der amtierende Weltmeister Verstappen. Seit der Sommerpause ist der Red-Bull-Pilot kaum zu bremsen. In den letzten acht Rennen fuhr der 28-Jährige auf das Podium, dreimal wurde er Erster. „Wir versuchen immer, das Beste aus allem herauszuholen, was wir haben“, sagte Verstappen vor den McLaren-Ausschlüssen. „Las Vegas war nur der Anfang, und an den kommenden Wochenenden werden wir erneut versuchen, das Rennen zu gewinnen. Am Ende in Abu Dhabi werden wir dann sehen, wo wir stehen.“