Die wichtigsten Fragen zum WM-Kampf zwischen Norris, Piastri & Verstappen
Nach dem WM-Knall ist vor dem Showdown! Der große Preis von Las Vegas hat den WM-Kampf richtig verschärft. Durch seinen Sieg und die doppelte McLaren-Disqualifikation ist Max Verstappen plötzlich wieder mittendrin im Titelkampf.
Wie kann Lando Norris bereits am Wochenende in Katar Weltmeister werden? Was benötigt Verstappen für eines der größten Comebacks in der F1-Geschichte und was ist mit Piastri los? Sky beantwortet die wichtigsten Fragen zum Titel-Thriller.
Wie ist der WM-Stand nach Las Vegas?
Norris führt die Fahrerwertung immer noch mit 390 Punkten an. Auf Platz zwei und drei folgen dann McLaren-Teamkollege Oscar Piastri und Max Verstappen im Red Bull mit jeweils 366 Punkten. Da Piastri ein Rennen mehr gewonnen hat als Verstappen (7:6; Sprintsiege werden nicht eingerechnet), liegt er noch auf dem zweiten Platz.
Wie geht es jetzt weiter?
In Katar stehen am kommenden Wochenende ein Sprint und ein Grand Prix an, das Finale steigt in der Woche darauf in Abu Dhabi (07.12.).
Durch den zusätzlichen Sprint am Samstag sind insgesamt noch 58 Punkte für einen Fahrer zu holen.
Wie kann Norris in Katar Weltmeister werden?
Der Brite hat noch alles in der eigenen Hand. Dadurch ist die Rechnung für den Papaya-Fahrer einfach: Wenn er in Katar mindestens zwei Punkte mehr als seine Konkurrenten holt, ist er Weltmeister. Das wäre zum Beispiel möglich, wenn Norris beim Sprint mindestens Siebter wird (zwei Punkte) und anschließend den Grand Prix gewinnt.
Was entscheidet bei Punktgleichheit?
Sollten am Ende zwei oder mehrere Fahrer punktgleich an der WM-Spitze stehen, entscheidet die höhere Anzahl an Rennsiegen. Norris und Piastri haben derzeit sieben Saisonsiege auf dem Konto, Verstappen steht bei sechs Erfolgen.
Wie sind die Chancen von Piastri und Verstappen?
Beide Fahrer müssen auf ein schlechtes Wochenende von Norris hoffen, dürfen sich selbst aber auch keinen Ausrutscher erlauben. Aufgrund der aktuellen Formkurve dürfte McLaren-Pilot Piastri nur noch Außenseiter-Chancen haben. Führte der Australier die WM-Wertung lange Zeit an, schaffte er es in den letzten sechs Rennen nicht aufs Podest. Er wurde einmal Vierter und dreimal Fünfter. In Baku sowie am Wochenende in Las Vegas ging er sogar leer aus.
Anders der amtierende Weltmeister Verstappen. Seit der Sommerpause ist der Red-Bull-Pilot kaum zu bremsen. In den letzten acht Rennen fuhr der 28-Jährige auf das Podium, dreimal wurde er Erster. „Wir versuchen immer, das Beste aus allem herauszuholen, was wir haben“, sagte Verstappen vor den McLaren-Ausschlüssen. „Las Vegas war nur der Anfang, und an den kommenden Wochenenden werden wir erneut versuchen, das Rennen zu gewinnen. Am Ende in Abu Dhabi werden wir dann sehen, wo wir stehen.“
Wie kann Verstappen noch Weltmeister werden?
Eines ist klar: Verstappen kann nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden. Für den fünften Titel in Folge müssen daher einige Voraussetzungen erfüllt werden. Sichert sich der Niederländer die Maximal-Ausbeute von 58 Punkten, darf WM-Spitzenreiter Norris bis zum Saisonende nicht mehr als 34 Punkte holen. In diesem Fall wären beide Fahrer punktgleich (324:324) und Verstappen würde aufgrund der höheren Anzahl an Rennsiegen (8:7) tatsächlich noch das WM-Wunder schaffen.
Wem liegen die Strecken in Katar und Abu Dhabi besser?
Auf dem Papier spielen die Strecken in Katar und Abu Dhabi McLaren in die Hände, aber Verstappen hatte in fünf der letzten sieben Rennen das Tempo, um zu gewinnen.
Das Momentum ist zudem auf seiner Seite, er könnte das größte Comeback in der Geschichte der Formel 1 schaffen. Noch Ende August lag Verstappen 104 Punkte hinter der Spitze, in den folgenden sieben Rennen holte der Niederländer 80 Punkte auf. Das liegt einerseits an der fahrerischen Extraklasse Verstappens, ist aber auch der immer wieder auftretenden Fehler von McLaren geschuldet.
Wird McLaren Norris nun bevorzugen?
McLaren hat immer wieder betont, dass sie die Meisterschaftsambitionen beider Fahrer unterstützen werden, bis einer mathematisch aus dem Titelrennen ausgeschieden ist. Anfang November sagte McLaren-CEO Zak Brown, dass er lieber die Meisterschaft an Verstappen verlieren würde, als einen seiner Fahrer zu bevorzugen.
Brown verwies dabei auf die F1-Saison 2007, als das McLaren-Duo Lewis Hamilton und Fernando Alonso knapp hinter Kimi Räikkönen in der Fahrerwertung landete, ohne dass das Team einen der beiden Fahrer bevorzugt hatte. Da Piastri nur einen Sieg hinter Norris liegt, wird McLaren trotz der mittlerweile ernsthaften Bedrohung durch Verstappen wohl an seinen Prinzipien festhalten.
Und das Team aus Woking kann es sich nicht leisten, Piastri zu bitten, eine Ersatzrolle zu übernehmen, falls Norris am Sonntag in Katar ein schlechtes Ergebnis erzielt. Teamchef Andrea Stella hatte zuvor erklärt: „Wir werden die Tür nicht schließen, es sei denn, dies wird durch die Mathematik verhindert.“
(Red.)
Bild: Imago