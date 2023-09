Die Wolves mit Sasa Kalajdzic im Einsatz: Die Premier League live und exklusiv auf Sky

Das „Match of the Week” aus dem Emirates Stadion am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein – Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport UHD

Zusatzfeed „Data Zone“ auf Sky Sport Mix

Bereits zuvor ab 14:50 Uhr: Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers und FC Liverpool – Aston Villa live

Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 4. Spieltags der Premier League live

„Premier League Stories – Haaland – Breaking Ground” heute um 18:35 Uhr auf Sky Sport Premier League

Am Sonntag treffen der FC Arsenal und Manchester United aufeinander. Die Trainer Mikel Arteta und Erik ten Hag werden alles dafür tun, dass ihre jeweilige Elf ab Sekunde eins hellwach auf dem Platz stehen wird, verpatzten schließlich beide die Anfangsphase am vergangenen Spieltag und mussten sehr frühe Gegentore hinnehmen.

Während die Gunners bereits nach einer Minute gegen Fulham zurücklagen, stand es im Old Trafford nach vier Minuten bereits 0:2. Die Red Devils waren in der Premier League noch nie so früh mit zwei Toren in Rückstand gelegen, konnten das Spiel gegen Nottingham Forest allerdings noch mit 3:2 für sich entscheiden. Arsenal hingegen kam im London-Derby nicht über ein 2:2 hinaus. Ob das kommende „Match of the Week” nun ebenfalls furios startet?

Ab 17:00 Uhr begrüßen am Sonntag die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen auf Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können die vielversprechende Partie zusätzlich in UHD genießen.

Bereits zuvor ab 14:50 Uhr trifft der FC Liverpool auf Aston Villa. Zeitgleich empfängt Crystal Palace die Wolverhampton Wanderers mit Sasa Kalajdzic. Nach seinem Debüt-Tor in der Premier League konnte der Zwei-Meter-Hüne auch im Cup nachlegen. Trifft er nun auch gegen die Elf von Trainer Roy Hodgson? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Mix.

Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 4. Spieltags der Premier League live, u.a. Manchester City gegen FC Fulham am Samstag ab 15:50 Uhr auf Sky Sport Premier League. Die Partien FC Burnley gegen Tottenham Hotspur und FC Brentford gegen AFC Bournemouth sind für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16:00 Uhr im Livestream in unserer Mediathek zu sehen.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 4. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

19:50 Uhr:„Premier League Stories – Haaland – Breaking Ground” auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Luton Town – West Ham United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: Sheffield United – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester City – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Chelsea – Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix

16:00 Uhr: FC Burnley – Tottenham im Livestream in unserer Mediathek

16:00 Uhr: FC Brentford – Bournemouth im Livestream in unserer Mediathek

18:20 Uhr: Brighton & Hove Albion West – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Liverpool – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Crystal Palace – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix

17:00 Uhr: „Match of the week“: FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Austria 5, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie „Data Zone“ auf Sky Sport Mix

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

