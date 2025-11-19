Die zweite Ausgabe von „Herzog gegen Herzig – Die Next Generation Show“ am Samstag bei Sky

Moderatorin Jenny Posch präsentiert ab 20 Uhr das heitere Generationenduell

Aufgeweckte Nachwuchstalente fordern in der Spielshow Österreichs Fußball-Legende

In der zweiten Ausgabe treten Yari (9) und Niki (10) vom Grazer SC Straßenbahn gegen Andreas Herzog an

Gefragt sind Grips, Geschicklichkeit, Tempo und ein großes Kämpferherz

Die Kids kämpfen für die Vereinskassa, Herzog für karitative Einrichtungen

Im Laufe der Saison 2025/26 produziert Sky Sport Austria sechs Ausgaben der neuen Show

Am Samstag fordern bei „Herzog gegen Herzig – Die Next Generation Show“ erneut zwei talentierte Kids die rotweißrote Fußball-Legende zum Duell. Sie heißen Yari und Niki und stammen vom Grazer SC Straßenbahn. Und sie brennen darauf dem 103-fachen Internationalen zu zeigen, was sie draufhaben.

Die Spielshow erfordert Köpfchen und gute Technik!

Moderatorin Jenny Posch führt durch fünf verschiedene Spielrunden, bei denen sich die Kinder mit Herzog in Disziplinen messen, die Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Köpfchen erfordern.

Mögliche Spielstationen:

„Let’s Schätz“ – Schätzfragen rund um Fußball, Sport und Allgemeinwissen

Bilderrätsel – schnelle Auffassungsgabe ist gefragt

Technikduelle – Wuzzeln, Gaberln, Torwandschießen

Bewegungsspiele – etwa Tischtennis oder Minigolf

Raten & Fighten für den guten Zweck und Nachwuchsförderung

Die Motivation ist auf beiden Seiten groß. Die Kinder haben das Ziel, die Vereinskasse aufzufüllen. Jede Spielrunde ist mit 200 Euro dotiert, insgesamt können sie bis maximal 1.000 Euro gewinnen. Andreas Herzog fightet für den guten Zweck – sein Gewinn geht an die Rote Nasen Clowndoctors oder an das St. Anna Kinderspital.

Für eine laute und fröhliche Atmosphäre im Sky Studio werden die Buben und Mädchen der Nachwuchsmannschaft, der Trainerstab sowie Eltern und Geschwister der teilnehmenden Kids sorgen. Eine lebendige und mitreißende Atmosphäre ist dadurch garantiert, wenn sich Andreas Herzog am Samstag mit „The Next Generation“ ein heißes Duell liefert.