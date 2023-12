Diese Testspiele plant der LASK in der Frühjahrsvorbereitung

Der LASK hat am Freitag sein Programm während der Winterpause der ADMIRAL Bundesliga bekanntgegeben. Der Auftakt zur Frühjahrsvorbereitung in Form von Leistungstests erfolgt am 4. Jänner 2024. Die wichtigsten Termine im Überblick:

Trainingsstart: 4. Jänner 2024 (Leistungstests)

Erstes Mannschaftstraining: 5. Jänner 2024

Trainingslager: 8. Jänner bis 19. Jänner 2024 in Belek/Türkei

Testspiele:

Mittwoch, 10. Jänner 2024, Belek: LASK – FC Hansa Rostock

Sonntag, 14. Jänner 2024, Belek: LASK – FCSB Bukarest

Donnerstag, 18. Jänner 2024, Belek: LASK – Lech Posen (2 x 60 Minuten)

Freitag, 26. Jänner 2024, Ort offen: LASK – FK Podbrezova (2 x 90 Minuten)

Pflichtspielauftakt:

UNIQA ÖFB-Cup, Viertelfinale, Freitag, 2. Februar 2024, 18.00 Uhr: LASK – RB Salzburg

Ligastart:

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde, 9./10./11. Februar 2024: LASK – SK Austria Klagenfurt (live auf Sky Sport Austria)

