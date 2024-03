Djokovic-Bezwinger Nardi in Indian Wells ausgeschieden

Für Tennis-Shootingstar Luca Nardi ist das ATP-1000-Turnier in Indian Wells zu Ende.

Die Nummer 123 der Welt, die in der dritten Runde sensationell Novak Djokovic besiegt hatte, ist im Achtelfinale am Mittwoch mit 4:6,3:6 am US-Amerikaner Tommy Paul gescheitert. Die Topspieler Daniil Medvedev und Holger Rune konnten hingegen den Aufstieg ins Viertelfinale klarmachen.

Rune setzte sich gegen den Gewinner von 2022, Taylor Fritz, mit 2:6,7:6(2),6:3 durch und trifft im Viertelfinale in einem Topduell auf den Russen Medvedev. Dieser hatte beim 6:4,6:4 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow wenig Mühe. Rune freut sich schon auf das Duell gegen den Weltranglistenvierten: „Ich bin ein Spieler, der angreifen wird. Es ist mir egal, gegen wen ich spiele, ich werde auf jeden Fall angreifen“.

(APA)/Bild: Imago