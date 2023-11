Djokovic folgt Dimitrov ins Finale von Paris

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat beim ATP-Masters in Paris wie im Vorjahr das Finale erreicht. In der Runde der letzten Vier setzte sich der Weltranglistenerste aus Serbien gegen den russischen Tennisprofi Andrey Rublev mit 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 durch. Djokovic, in Paris an Nummer eins gesetzt, trifft nun auf den Bulgaren Grigor Dimitrov. Dieser hatte im Halbfinale zuvor den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3) ausgeschaltet.

Djokovic, der wie Rublev und Tsitsipas für die ATP Finals in Turin qualifiziert ist, war im Endspiel des Vorjahres dem Dänen Holger Rune unterlegen. Nun greift der 36-Jährige nach seinem sechsten ATP-Turniererfolg der Saison, für Dimitrov hingegen wäre es der erste Titel auf der Tour seit 2017.

(SID)

Artikelbild: Imago