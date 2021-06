Djokovic möchte in London mit Federer und Nadal gleichziehen

Novak Djokovic ist der Topfavorit bei den All England Tennis-Championships in Wimbledon. Mit seinem dritten Major-Sieg in diesem Jahr könnte er nicht nur weiter auf Kurs “Grand Slam” bleiben, sondern auch in der ewigen Major-Rangliste bei den Männern mit dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal gleichziehen. Mit 19 Triumphen fehlt ihm nur noch einer auf den in London abwesenden Nadal und Federer.

Seit Federer 2003 erstmals in Wimbledon triumphiert hat, waren der mittlerweile 39-jährige Schweizer, Rafael Nadal (35) und Djokovic bei den vier Grand-Slam-Turnieren Australian und French Open, in Wimbledon und bei den US Open nahezu unbezwingbar. Seit Wimbledon 2003 haben in bis dato 70 Major-Events entweder Federer (20), Nadal (20) oder Djokovic (19) nicht weniger als insgesamt 59 Mal die Titel geholt.

Thiem hatte bei den US Open 2020 als erster Spieler seit Stan Wawrinka (US Open 2016) diese Serie der “big three” wieder einmal unterbrochen. In New York waren aber Federer (verletzt) und Nadal (ließ US-Trip wegen Pandemie aus) nicht dabei, Djokovic brachte sich wegen einer Disqualifikation um alle Chancen.

