Djokovic: Olympia 2028 als „Hauptmotivation“

Tennis-Star Novak Djokovic könnte noch einige Jahre auf der ATP-Tour zu sehen sein. Der 38-jährige Serbe bezeichnete die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles als „Hauptmotivation“, weiter aktiv zu sein.

„Das Einzige, was ich beruflich gesehen im Moment im Blick habe, sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles“, sagte der Rekord-Grand-Slam-Champion in einem auf Olympics.com veröffentlichten Interview. Bei dem Turnier wäre er 41 Jahre alt.

Großes Ziel wäre es dabei, den Titel aus dem Jahr 2024 in Paris erfolgreich zu verteidigen. Zwei aufeinanderfolgende Olympiasiege im Männer-Einzel hat bisher nur der Schotte Andy Murray geschafft, der Djokovic bis vor kurzem noch gecoacht hat. Die Prioritäten des 24-fachen Major-Gewinners hätten sich verschoben, nicht einmal Grand-Slam-Turniere würden ihm so viel bedeuten wie die Olympischen Spiele, erläuterte der Weltranglistenfünfte.

