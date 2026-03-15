Djokovic sagt Teilnahme an Miami Open ab

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Miami abgesagt.

Wie die Veranstalter am Sonntag bekannt gaben, wird der Weltranglistendritte wegen einer Verletzung der rechten Schulter nicht dabei sein. Drei Tage zuvor war Djokovic bei seinem ersten Auftritt nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open in Indian Wells im Achtelfinale gegen Jack Draper ausgeschieden.

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Gegen Draper spielte der 38 Jahre alte Serbe mit einer Kompressionsmanschette am rechten Arm. Gegenüber dem Tennis Channel erklärte er anschließend, dass er mit einer Unterarmverletzung zu kämpfen habe, die seinen Aufschlag zeitweise beeinträchtige. „Wenn ich fünf oder sechs Minuten lang nicht aufschlage, dann sind die ersten paar Aufschläge eines Spiels etwas schmerzhaft“, sagte Djokovic.

Auf die zweite Etappe des „Sunshine Doubles“ verzichtet Djokovic nun. Im vergangenen Jahr hatte der sechsmalige Sieger des Turniers in Miami das Finale gegen den Tschechen Jakub Mensik verloren. Djokovic ist inzwischen dafür bekannt, sich zunehmend auf einige Highlights und die Grand-Slam-Turniere zu konzentrieren.

(SID)/Bild: Imago