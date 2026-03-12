Djokovic scheitert in Indian Wells an Draper

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells im Achtelfinale gescheitert.

Der 38 Jahre alte Serbe unterlag dem britischen Titelverteidiger Jack Draper mit 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). Carlos Alcaraz bleibt unterdessen nach seinem überzeugenden 6:1, 7:6 (7:2)-Sieg über Casper Ruud ohne Niederlage im Jahr 2026.

Draper zermürbte Djokovic in einem hart umkämpften dritten Satz und verwehrte ihm den erstmaligen Viertelfinaleinzug in der kalifornischen Wüste seit seinem bis dato letzten von fünf Titeln in Indian Wells im Jahr 2016.

Für Djokovic war es der erste Auftritt nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open gegen den spanischen Topstar Alcaraz. Draper, der erst sein zweites Turnier seit seiner fast sechsmonatigen Pause nach einer Armverletzung bestritt, ließ Djokovic mit einer Reihe von Stoppbällen immer wieder laufen. Der 24-Jährige trifft nun im Halbfinale auf den Russen Daniil Medvedev.

(SID) / Bild: Imago