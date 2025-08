Tennisstar Novak Djokovic wird Teilhaber am französischen Fußball-Zweitligisten Le Mans FC.

Das gab der Aufsteiger am Freitag bekannt. Mit Felipe Massa und Kevin Magnussen sicherten sich auch zwei ehemalige Formel-1-Fahrer Anteile am Verein. Für Le Mans beginnt das Abenteuer Ligue 2 am 9. August auswärts gegen Guingamp.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago