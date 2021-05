Djokovic und Federer lassen Antreten in Tokio noch offen

via

via Sky Sport Austria

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat am Montag angedeutet, dass er auf ein Antreten bei den Olympischen Spielen in Tokio verzichten könnte.

Derzeit plane er noch mit der Reise nach Japan, bekräftigte der Serbe am Rande der French Open in Paris. “Wenn es aber keine Zuschauer geben sollte, dann muss ich überlegen, ob ich das will oder nicht”, meinte Djokovic. Laut derzeitigem Stand sind zumindest Fans aus Japan beim Olympischen Turnier zugelassen.

Roger Federer blieb ebenfalls vage. “Wunsch, Hoffnung und Traum ist, dass ich antreten kann. Aber es muss Sinn machen für mich, mein Team, meine Familie, mein Land. Ich warte noch, wie sich die Dinge in den kommenden Wochen entwickeln”, meinte der Schweizer Altstar. Der 39-jährige Federer holte in Peking 2008 Gold im Doppel, Silber holte er im Einzel bei den Spielen 2012 in London.

(APA) / Bild: Imago