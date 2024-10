Djokovic verzichtet auf Masters in Paris

Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic aus Serbien hat ohne Angaben von Gründen seinen Start beim Paris Masters in der kommenden Woche abgesagt.

„Unglücklicherweise werde ich in diesem Jahr nicht in Paris spielen“, teilte der siebenmalige Turniersieger am Mittwoch auf Instagram mit. „Ich habe großartige Erinnerungen, habe siebenmal gewonnen und hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder da sein werde.“

Der Weltranglistenvierte hatte zuletzt beim umstrittenen „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien gespielt und dort das Spiel um Platz drei gegen seinen spanischen Dauerrivalen Rafael Nadal gewonnen. Djokovic feierte 2009 seinen ersten Triumph an der Seine, im vergangenen Jahr machte er seinen siebten Erfolg perfekt. Zudem stand er noch zweimal im Finale.

Besondere Erinnerungen verbinden Djokovic mit der französischen Metropole. Im August gewann er in Paris zum ersten Mal Olympia-Gold, durch einen Zwei-Satz-Sieg gegen Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz. Bei den French Open triumphierte er dreimal.

