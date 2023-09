Doch nicht Raul, Villareal stellt neuen Trainer vor

Der spanische Fußball-Erstligist Villarreal hat am Samstag Jose Rojo Martin, genannt Pacheta, zum neuen Trainer bestellt. Der 55-Jährige ist der Nachfolger von Quique Setien, der am Dienstag nach nicht ganz einem Jahr im Amt freigestellt worden war. Der in den Medien als Setien-Nachfolger kolportierte Real-Stürmerstar Raul Gonzalez kam damit nicht zum Zug.

Pacheta coachte zuletzt bis zum April 2023 Valladolid, das am Ende der Saison in die zweite Liga absteigen musste. Villarreal, das sich 2022/23 als Fünfter für die Europa League qualifiziert hatte, liegt aktuell nach nur einem Sieg in vier La-Liga-Spielen auf Platz 15.

Quelle: APA/ Bild: Imago