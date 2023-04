Dominic Thiem gegen Holger Rune beim ATP Masters in Monte-Carlo heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der überzeugenden Vorstellung im Auftaktspiel gegen Richard Gasquet, das Dominic Thiem glatt in zwei Sätzen mit 6:1 6:4 gewann, wartet auf den Niederösterreicher in der zweiten Runde des Masters Turniers in Monte-Carlo eine echte Bewährungsprobe. Die Nummer neun der Welt Holger Rune ist Gegner des Lichtenwörthers im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Für Thiem ist es das erste Aufeinandertreffen mit dem 19-jährigen Dänen. Kann Österreichs Tennis-Star auch im zweiten Spiel unter Neo-Coach Benjamin Ebrahimzadeh überzeugen und unter die letzten 16 des 1000er Turniers einziehen? Die Antwort gibt es am heutigen Mittwoch im vierten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

