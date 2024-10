Thiem startet mit Niederlage in Showevent in Frankfurt

Dominic Thiem ist mit einer Niederlage ins UTS-Schauturnier in Frankfurt gestartet.

Zum Auftakt des Ultimate Tennis Showdown musste sich der unmittelbar vor seinem Karriereende stehende Thiem am Freitag dem Griechen Thanasi Kokkinakis glatt mit 0:3 geschlagen geben. Am Samstag (14.30 Uhr) trifft Thiem auf den Kanadier Denis Shapovalov, in der Abendsession (21.00) steht das abschließende Match gegen Ugo Humbert aus Frankreich an.

Bei dem Schauturnier werden die Matches in vier Vierteln zu je acht Minuten gespielt, es gibt nur einen Aufschlag und nur 15 Sekunden Zeit zwischen den Punkten. Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, schon am Sonntagabend bestreitet der 31-Jährige in Wien einen Show-Satz gegen Alexander Zverev samt längerer Abschiedszeremonie. Am Dienstag nimmt er dann am selben Ort mit den Erste Bank Open sein letztes „echtes“ Turnier in Angriff.

(APA)

Bild: Imago