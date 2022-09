ATP Metz: Thiem vs. Gasquet am Mittwoch live & exklusiv bei Sky Sport Austria

via

Das Erstrundenmatch von Dominic Thiem gegen den Franzosen Richard Gasquet am morgigen Mittwoch nicht vor 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

In Frankreich schlagen neben Dominic Thiem u.a. die Top-Spieler Daniil Medvedev, Pablo Carreno Busta und Vorjahressieger Hubert Hurkacz auf

Sky Sport Austria berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Hartplatz-Turnier

Dominic Thiem schlägt erneut in Frankreich auf! Nach der Niederlage im Finale des Challenger Turniers in Rennes greift der Österreicher nun auch wieder auf der ATP Tour an.

Beim Erstrundenmatch des 250 Turniers trifft er auf den Franzosen Richard Gasquet. Schafft Thiem den Sprung ins Achtelfinale? Die Antwort gibt es morgen nicht vor 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.