Dominic Thiems Auftaktspiel beim ATP 250 Turnier in Buenos Aires heute Nacht live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Zum Start seiner Südamerika-Tour geht es für Dominic Thiem in der Nacht auf Mittwoch in der ersten Runde der Argentina Open in Buenos Aires gegen Alex Molcan. Im ersten Duell mit der slowakischen Nummer 51 der Welt will Thiem bei seiner Rückkehr auf Sand seine Klasse unter Beweis stellen. Kann der Lichtenwörther in Argentinien überzeugen und ins Achtelfinale einziehen? Die Antwort gibt es nicht vor 00:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

