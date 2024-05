Doncic und Dallas kassieren Ausgleich im Viertelfinale

Basketball-Superstar Luka Doncic und die Dallas Mavericks haben im Play-off-Viertelfinale der NBA einen Dämpfer kassiert. Die Texaner verloren zu Hause gegen Oklahoma City Thunder mit 96:100 und mussten damit in der Best-of-seven-Serie den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Das fünfte Spiel findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (MEZ) in Oklahoma statt.

Doncic erzielte zwar ein Triple-Double, doch der Slowene konnte die zweite Niederlage mit 18 Punkten, 12 Rebounds und zehn Assists nicht abwenden. Bester Werfer der Mavericks, denen Maximilian Kleber wegen einer Schultereckgelenkssprengung längerfristig fehlt, war P.J. Washington mit 21 Punkten. Shai Gilgeous-Alexander überragte mit 34 Punkten bei Oklahoma.

Celtics kurz vor Halbfinal-Aufstieg

Die Boston Celtics sind nach dem 109:102 bei den Cleveland Cavaliers hingegen nur noch einen Sieg vom Halbfinale entfernt. Vor den Augen von Superstar und Ex-Cavaliers-Spieler LeBron James, derzeit bei den Los Angels Lakers unter Vertrag, hatten Jaylen Brown mit 27 Punkten und Jayson Tatum mit 33 Punkten großen Anteil am Erfolg von Boston. Bei den Cavaliers stach Darius Garland mit 30 Punkten heraus.

In der Best-of-seven-Serie führt Boston nun mit 3:1 und hat vor heimischer Kulisse in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (MEZ) die Chance, den ersten Matchball zu verwandeln.

