Donnerstag bis Sonntag – die Featured Groups zu The Masters LIVE im Stream

Das erste Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite schlägt bei The Masters in Augusta ab. Sky zeigt das Turnier live im Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

Die besten Golfer der Welt kommen zum ersten Major des Jahres und verwandeln das beschauliche Augusta für eine Woche zum Mittelpunkt der Golfwelt. Im Augusta national Golf Club in Augusta, Georgia (USA) wird das US Masters ausgetragen. Titelverteidiger ist der Amerikaner Scottie Scheffler.

Jetzt Golf LIVE streamen mit Sky X

Du willst beim Masters live dabei sein? Dann stream das komplette Turnier mit Sky Sport Golf bei Sky X. Sichere dir jetzt Sky X!

Langer, Ram, Scheffler, McIlroy & Co. bei The Masters

Die diesjährige 89. Auflage des Masters wird gerade aus deutscher Sicht eine ganz besondere werden, wenn Bernhard Langer seinen Abschied feiert. Zum 41. und letzten Mal wird der 67-jährige Deutsche, der mit seinen Masters-Siegen 1985 und 1993 den Sport in Deutschland groß machte und auch die Aufmerksamkeit der großen Golfnationen auf sich zog.

Das Teilnehmerfeld ist bestückt mit den absoluten Superstars. So gehen unter anderem Ludvig Aberg, Bryson DeChambeau, Tommy Fleedwood, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Shane Lowry, Hideki Matsuyama, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Jon Ram, Jordan Spieth und Will Zalatoris an den Abschlag.