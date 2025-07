Doping: Marathon-Weltrekordhalterin Chepngetich gesperrt

Die kenianische Marathon-Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich ist nach einem positiven Dopingtest vorläufig suspendiert worden.

Dies gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Donnerstag bekannt. Demnach wurde bei einer am 14. März entnommenen Probe der 30-Jährigen das Diuretikum Hydrochlorothiazid (HCTZ) nachgewiesen. Chepngetich war im Oktober 2024 in Chicago in 2:09:56 Stunden als erste Frau über die Marathon-Distanz unter 2:10 Stunden geblieben.

Die AIU wirft der Kenianerin Vorhandensein und Anwendung von Hydrochlorothiazid vor, das missbraucht werden kann, um verbotene Substanzen im Urin zu verschleiern.

(APA)/Bild: Imago