Doping-Spiele: Millionen-Klage gegen Kritiker eingereicht

Die Organisatoren der umstrittenen Enhanced Games, bei denen der Einsatz von Doping-Mittel erlaubt sein wird, haben eine millionenschwere Kartellklage gegen mehrere Sportorganisationen eingereicht.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP richtet sich die Kartellklage in Höhe von 800 Millionen US-Dollar vor einem Bundesgericht in New York gegen den Schwimm-Weltverband World Aquatics, USA Swimming sowie die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).

Die Enhanced Games werfen den Kritikern demnach eine illegale Kampagne vor, mit der Athleten zum Boykott der Veranstaltung aufgefordert werden sollten. Der Schwimm-Weltverband etwa hatte zuletzt angekündigt, diejenigen auszuschließen, die an den Enhanced Games teilnehmen würden.

Das umstrittene Projekt gibt seine Premiere in einem Jahr in Las Vegas. Am Wochenende des US-Feiertags Memorial Day sollen Sportler und Sportlerinnen erstmals erlaubt und kontrolliert als gedopte Athleten und Athletinnen gegeneinander antreten. Für einen Weltrekord soll es nach Angaben der Veranstalter eine Million US-Dollar Bonus geben. Die WADA hatte zuletzt von einem „gefährlichen und unverantwortlichen“ Konzept gesprochen. Das Internationale Olympische Komitee betonte: „Die Idee der ‚Enhanced Games‘ verdient keinen Kommentar. Wenn man das Konzept von Fairplay (…) im Sport zerstören will, ist das ein guter Weg.

